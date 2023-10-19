Северные амуры
Премьера:
19.10.2023
Режиссер:
Руслан Тавабилов
Жанр:
Анимационный, Приключение
Продолжительноcть:
60 минут
История о пяти башкирах, которым предстоит пройти две войны — Русско-шведскую и Отечественную 1812 года. Французы прозвали их Северными амурами в честь божества любви Амура — поскольку конники были вооружены луком и стрелами. Они неожиданно нападали на неприятеля и так же резко уходили в тыл, оставаясь неуловимыми.
Сегодня
|
14:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
14:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 октября, суббота
|
14:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 октября, воскресенье
|
14:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 октября, понедельник
|
14:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 октября, вторник
|
14:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 октября, среда
|
14:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:05
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:05
21 октября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:05
22 октября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:05
23 октября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:05
24 октября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:05
25 октября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:05
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