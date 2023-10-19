Северные амуры

Премьера: 19.10.2023

Режиссер: Руслан Тавабилов

Жанр: Анимационный, Приключение

Продолжительноcть: 60 минут

История о пяти башкирах, которым предстоит пройти две войны — Русско-шведскую и Отечественную 1812 года. Французы прозвали их Северными амурами в честь божества любви Амура — поскольку конники были вооружены луком и стрелами. Они неожиданно нападали на неприятеля и так же резко уходили в тыл, оставаясь неуловимыми.