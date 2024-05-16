Реинкарнация. Демоны желаний
Премьера:
16.05.2024
Режиссер:
Дэвид Джеймс
Актеры:
Джон Уэллс, Мэдисон Пуллинс, Патрик Тафт, Брэнди Боткин, Терри Токантинс, Джуди МакКуин Бауэр
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
96 минут
Возрастные ограничения:
18+
Мэтт очень любит Клэр. Она смертельно больна, он не хочет ее терять. Мэтт совершает ритуал реинкарнации и загадывает свое заветное желание, чтобы любимая не покидала этот мир. Но у исполнения желания есть своя обратная сторона. Мэтту придется сразиться с демонами тьмы и узнать, какова истинная цена исцеления.
25 августа, воскресенье 00:00
15 - 21 августа