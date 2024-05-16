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Реинкарнация. Демоны желаний

Реинкарнация. Демоны желаний

Премьера:
16.05.2024
 
Режиссер:
Дэвид Джеймс
  
Актеры:
Джон Уэллс, Мэдисон Пуллинс, Патрик Тафт, Брэнди Боткин, Терри Токантинс, Джуди МакКуин Бауэр
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
96 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Мэтт очень любит Клэр. Она смертельно больна, он не хочет ее терять. Мэтт совершает ритуал реинкарнации и загадывает свое заветное желание, чтобы любимая не покидала этот мир. Но у исполнения желания есть своя обратная сторона. Мэтту придется сразиться с демонами тьмы и узнать, какова истинная цена исцеления.

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