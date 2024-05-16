Реинкарнация. Демоны желаний

Премьера: 16.05.2024

Режиссер: Дэвид Джеймс

Актеры: Джон Уэллс, Мэдисон Пуллинс, Патрик Тафт, Брэнди Боткин, Терри Токантинс, Джуди МакКуин Бауэр

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 96 минут

Возрастные ограничения: 18+

Мэтт очень любит Клэр. Она смертельно больна, он не хочет ее терять. Мэтт совершает ритуал реинкарнации и загадывает свое заветное желание, чтобы любимая не покидала этот мир. Но у исполнения желания есть своя обратная сторона. Мэтту придется сразиться с демонами тьмы и узнать, какова истинная цена исцеления.