Пусть все горит

Премьера: 02.11.2023

Режиссер: Давид Эбреро

Актеры: Макарена Гомес, Родольфо Санчо, Ана Милан, Рубен Очандиано, Херман Торрес, Фернандо Кайо, Элла Квеку, Гильермо Эстрелла, Сатурнино Гарсия, Антония Делль'Атте

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 115 минут

Жизнь Марии после трагической гибели единственного сына пошла под откос. Находясь на грани самоубийства, она встречает маленькую Люсию — то ли ангела, то ли демона. Люсия обладает мистическим даром внушения. Вскоре город погружается в страх и ужас. Еще немного, и его улицы запылают огнем.