Пусть все горит
Премьера:
02.11.2023
Режиссер:
Давид Эбреро
Актеры:
Макарена Гомес, Родольфо Санчо, Ана Милан, Рубен Очандиано, Херман Торрес, Фернандо Кайо, Элла Квеку, Гильермо Эстрелла, Сатурнино Гарсия, Антония Делль'Атте
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
115 минут
Жизнь Марии после трагической гибели единственного сына пошла под откос. Находясь на грани самоубийства, она встречает маленькую Люсию — то ли ангела, то ли демона. Люсия обладает мистическим даром внушения. Вскоре город погружается в страх и ужас. Еще немного, и его улицы запылают огнем.
Сегодня
|
22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 ноября, суббота
|
22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 ноября, воскресенье
|
22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 ноября, понедельник
|
22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 ноября, вторник
|
22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 ноября, среда
|
22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
4 ноября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
5 ноября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
00:45
6 ноября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
7 ноября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
8 ноября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
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