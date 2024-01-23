Присцилла: Элвис и я

Премьера: 25.01.2024

Режиссер: София Коппола

Актеры: Кейли Спэни, Джейкоб Элорди, Ари Коэн, Дагмара Доминьчик, Рейн Монро Боланд, Тим Пост, Эмили Митчелл, Оливия Барретт, Дэн Берн, Дэн Абрамовичи, Джорджа Каденс

Жанр: Биография, Драматический, Мюзикл

Продолжительноcть: 112 минуты

Какая девушка не мечтает о романе со знаменитостью? У молодой Присциллы такое желание сбылось, и судьба уготовила ей встречу с самим Элвисом Пресли. Теперь они официально — главная пара Америки, но что скрывается за фасадом счастливой жизни с кумиром всей страны?