Присцилла: Элвис и я
Премьера:
25.01.2024
Режиссер:
София Коппола
Актеры:
Кейли Спэни, Джейкоб Элорди, Ари Коэн, Дагмара Доминьчик, Рейн Монро Боланд, Тим Пост, Эмили Митчелл, Оливия Барретт, Дэн Берн, Дэн Абрамовичи, Джорджа Каденс
Жанр:
Биография, Драматический, Мюзикл
Продолжительноcть:
112 минуты
Какая девушка не мечтает о романе со знаменитостью? У молодой Присциллы такое желание сбылось, и судьба уготовила ей встречу с самим Элвисом Пресли. Теперь они официально — главная пара Америки, но что скрывается за фасадом счастливой жизни с кумиром всей страны?
27 января, суббота
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
|Люксор Тула
28 января, воскресенье
|
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
|Люксор Тула
29 января, понедельник
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
|Люксор Тула
30 января, вторник
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
|Люксор Тула
31 января, среда
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
|Люксор Тула
27 января, суббота
|Люксор Тула
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
28 января, воскресенье
|Люксор Тула
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:40
29 января, понедельник
|Люксор Тула
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
30 января, вторник
|Люксор Тула
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
31 января, среда
|Люксор Тула
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
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