Помилование

Премьера: 04.05.2023

Режиссер: Айнур Аскаров

Актеры: Александр Новиков, Николай Галлямов, Евгений Михеев, Джамиля Мударисова, Гела Месхи, Александр Бухаров, Любовь Зайцева, Юрий Лопарев, Михаил Хмуров, Гузель Хасанова

Жанр: Драматический, Военный

Продолжительноcть: 100 минут

Рейтинг: 6.40

Лето 1942 года. Под Сталинградом начинается жесточайшее сражение, исход которого решит судьбу всего мира… Еще не нюхавший пороха двадцатилетний сержант Любомир Зух отлучился из своей части в прифронтовой зоне, чтобы проститься с любимой девушкой.​ Всего три часа его не было в части!​ Но по законам военного времени он дезертир. И наказание за это одно — расстрел.​ ​Приговор слишком суров, и это понимают все. Остановится ли маховик военной машины, будет ли приказ о помиловании?