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Помилование

Помилование

Премьера:
04.05.2023
 
Режиссер:
Айнур Аскаров
  
Актеры:
Александр Новиков, Николай Галлямов, Евгений Михеев, Джамиля Мударисова, Гела Месхи, Александр Бухаров, Любовь Зайцева, Юрий Лопарев, Михаил Хмуров, Гузель Хасанова
  
Жанр:
Драматический, Военный
  
Продолжительноcть:
100 минут
  
Рейтинг:
6.40
 
 

Лето 1942 года. Под Сталинградом начинается жесточайшее сражение, исход которого решит судьбу всего мира… Еще не нюхавший пороха двадцатилетний сержант Любомир Зух отлучился из своей части в прифронтовой зоне, чтобы проститься с любимой девушкой.​ Всего три часа его не было в части!​ Но по законам военного времени он дезертир. И наказание за это одно — расстрел.​ ​Приговор слишком суров, и это понимают все. Остановится ли маховик военной машины, будет ли приказ о помиловании?

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