Помилование
Премьера:
04.05.2023
Режиссер:
Айнур Аскаров
Актеры:
Александр Новиков, Николай Галлямов, Евгений Михеев, Джамиля Мударисова, Гела Месхи, Александр Бухаров, Любовь Зайцева, Юрий Лопарев, Михаил Хмуров, Гузель Хасанова
Жанр:
Драматический, Военный
Продолжительноcть:
100 минут
Рейтинг:
6.40
Лето 1942 года. Под Сталинградом начинается жесточайшее сражение, исход которого решит судьбу всего мира… Еще не нюхавший пороха двадцатилетний сержант Любомир Зух отлучился из своей части в прифронтовой зоне, чтобы проститься с любимой девушкой. Всего три часа его не было в части! Но по законам военного времени он дезертир. И наказание за это одно — расстрел. Приговор слишком суров, и это понимают все. Остановится ли маховик военной машины, будет ли приказ о помиловании?
28 декабря - 10 января
2 декабря - 3 января
4 мая - 13 января
27 - 31 декабря
27 - 30 декабря
7 - 30 декабря