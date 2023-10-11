Папа, не звезди!
Премьера:
12.10.2023
Режиссер:
Эмманюэль Жиллибер
Актеры:
Хаким Джемели, Алиса Поль, Франсуа-Ксавье Демезон, Навель Мадани, Оливия Кот, Брахим Булель, Беатрис Розен, Кловис Чо, Микаэль Сладден, Лоран Ферраро, Тассадит Манди
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
95 минут
Обычный доставщик еды случайно попадает на борт международной космической станции. Он быстро становится мировой звездой и героем для своей 8-летней дочери. Теперь ему предстоит не только научиться жить в космосе, но и найти ответ на главный вопрос — как теперь вернуться с небес на Землю?
14 октября, суббота
|
12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 октября, воскресенье
|
12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 октября, понедельник
|
12:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 октября, вторник
|
12:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 октября, среда
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:20
18:30
14 октября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:20
18:30
15 октября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:20
18:30
16 октября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:40
18:50
17 октября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:35
18:50
18 октября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
19 августа - 18 октября
18 октября, среда 00:00
24 сентября - 18 октября
11 мая - 13 октября
26 сентября - 18 октября
12 - 18 октября