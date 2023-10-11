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Папа, не звезди!

Папа, не звезди!

Премьера:
12.10.2023
 
Режиссер:
Эмманюэль Жиллибер
  
Актеры:
Хаким Джемели, Алиса Поль, Франсуа-Ксавье Демезон, Навель Мадани, Оливия Кот, Брахим Булель, Беатрис Розен, Кловис Чо, Микаэль Сладден, Лоран Ферраро, Тассадит Манди
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
95 минут
  

Обычный доставщик еды случайно попадает на борт международной космической станции. Он быстро становится мировой звездой и героем для своей 8-летней дочери. Теперь ему предстоит не только научиться жить в космосе, но и найти ответ на главный вопрос — как теперь вернуться с небес на Землю?

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