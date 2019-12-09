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Он и она

Он и она

Страна:
Франция, Бельгия, 2019
 
Премьера:
в РФ 02.01.2020
 
Режиссер:
Седрик Клапиш
  
Актеры:
Франсуа Сивиль, Ана Жирардо, Камилль Коттен, Франсуа Берлеан, Симон Абкарян, Эй Айдара, Ребекка Мардер, Пьер Нинэ, Зинедин Суалем
  
Жанр:
мелодрама
  
Продолжительноcть:
110 мин
  

Он и она живут в самом романтичном городе мира — Париже. Они ходят в один магазин, ужинают в одном ресторане, но никогда не встречались. Они одиноки и мечтают встретить свою любовь. Пересекутся ли их дороги однажды?

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Сегодня
21:30 ДКЖ Кино
Завтра
21:30 ДКЖ Кино
11 января, суббота
21:30 ДКЖ Кино
12 января, воскресенье
21:30 ДКЖ Кино
13 января, понедельник
21:30 ДКЖ Кино
14 января, вторник
21:30 ДКЖ Кино
15 января, среда
21:30 ДКЖ Кино
Расписание на все дни
0
Касса
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 ₽  Билеты: 700-1400 ₽
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 ₽  Билеты: 1000 ₽
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 ₽  Билеты: 1200-2600 ₽
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 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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