Страна: Франция, Бельгия, 2019

Премьера: в РФ 02.01.2020

Режиссер: Седрик Клапиш

Актеры: Франсуа Сивиль, Ана Жирардо, Камилль Коттен, Франсуа Берлеан, Симон Абкарян, Эй Айдара, Ребекка Мардер, Пьер Нинэ, Зинедин Суалем

Жанр: мелодрама

Продолжительноcть: 110 мин

Он и она живут в самом романтичном городе мира — Париже. Они ходят в один магазин, ужинают в одном ресторане, но никогда не встречались. Они одиноки и мечтают встретить свою любовь. Пересекутся ли их дороги однажды?