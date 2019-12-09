Он и она
Страна:
Франция, Бельгия, 2019
Премьера:
в РФ 02.01.2020
Режиссер:
Седрик Клапиш
Актеры:
Франсуа Сивиль, Ана Жирардо, Камилль Коттен, Франсуа Берлеан, Симон Абкарян, Эй Айдара, Ребекка Мардер, Пьер Нинэ, Зинедин Суалем
Жанр:
мелодрама
Продолжительноcть:
110 мин
Он и она живут в самом романтичном городе мира — Париже. Они ходят в один магазин, ужинают в одном ресторане, но никогда не встречались. Они одиноки и мечтают встретить свою любовь. Пересекутся ли их дороги однажды?
Сегодня
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Завтра
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11 января, суббота
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12 января, воскресенье
|21:30
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13 января, понедельник
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14 января, вторник
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15 января, среда
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