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Одна жизнь

Одна жизнь

Премьера:
15.02.2024
 
Режиссер:
Джеймс Хос
  
Актеры:
Хелена Бонэм-Картер, Энтони Хопкинс, Эдриан Ролинс, Ромола Гарай, Лена Улин, Джонатан Прайс, Джонни Флинн, Алекс Шарп, Марта Келлер, Саманта Спайро, Зигги Хит, Самуэль Финци, Джулия Уэсткотт-Хаттон, Тим Стид
  
Жанр:
Биография, Исторический, Драматический
  
Продолжительноcть:
110 минут
  

Скромного и не публичного джентльмена Николаса Уинтона приглашают на телевизионное ток-шоу, где он наконец-то узнает всю правду о событиях Второй мировой войны, когда он пытался спасти сотни детей от гибели в концлагере. Одна жизнь может изменить судьбы сотен людей — как в прошлом, так и в настоящем.

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