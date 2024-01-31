Одна жизнь
Премьера:
15.02.2024
Режиссер:
Джеймс Хос
Актеры:
Хелена Бонэм-Картер, Энтони Хопкинс, Эдриан Ролинс, Ромола Гарай, Лена Улин, Джонатан Прайс, Джонни Флинн, Алекс Шарп, Марта Келлер, Саманта Спайро, Зигги Хит, Самуэль Финци, Джулия Уэсткотт-Хаттон, Тим Стид
Жанр:
Биография, Исторический, Драматический
Продолжительноcть:
110 минут
Скромного и не публичного джентльмена Николаса Уинтона приглашают на телевизионное ток-шоу, где он наконец-то узнает всю правду о событиях Второй мировой войны, когда он пытался спасти сотни детей от гибели в концлагере. Одна жизнь может изменить судьбы сотен людей — как в прошлом, так и в настоящем.
Сегодня
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
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