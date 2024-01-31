Премьера: 15.02.2024

Режиссер: Джеймс Хос

Актеры: Хелена Бонэм-Картер, Энтони Хопкинс, Эдриан Ролинс, Ромола Гарай, Лена Улин, Джонатан Прайс, Джонни Флинн, Алекс Шарп, Марта Келлер, Саманта Спайро, Зигги Хит, Самуэль Финци, Джулия Уэсткотт-Хаттон, Тим Стид

Жанр: Биография, Исторический, Драматический

Продолжительноcть: 110 минут

Скромного и не публичного джентльмена Николаса Уинтона приглашают на телевизионное ток-шоу, где он наконец-то узнает всю правду о событиях Второй мировой войны, когда он пытался спасти сотни детей от гибели в концлагере. Одна жизнь может изменить судьбы сотен людей — как в прошлом, так и в настоящем.