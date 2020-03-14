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Номер один

Номер один

Страна:
Россия, 2020
 
Премьера:
в РФ 19.03.2020
 
Режиссер:
Михаил Расходников
  
Актеры:
Филипп Янковский, Дмитрий Власкин, Ксения Собчак, Рина Гришина, Николай Шрайбер, Мария Лобанова, Андрей Федорцов, Игорь Миркурбанов
  
Жанр:
комедия, криминал, семейный
  
Продолжительноcть:
92 мин
  

Молодой авантюрист Артем знакомится с легендарным когда-то похитителем предметов искусства Феликсом, известным в преступном мире как «Номер один». «Старая школа» и новичок решают провернуть аферу века – украсть одну из самых дорогих картин современности – «№ 1» Марка Ротко из галереи, принадлежащей бывшей жене матерого афериста. Но Артем случайно влюбляется в девушку - следователя, которая мечтает поймать Феликса с поличным.

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Сегодня
12:15 Киносити
20:20 Киносити
21:10 Алмаз Синема
Завтра
12:15 Киносити
20:20 Киносити
21:10 Алмаз Синема
21 марта, суббота
12:15 Киносити
20:20 Киносити
22 марта, воскресенье
12:15 Киносити
20:20 Киносити
23 марта, понедельник
12:15 Киносити
20:20 Киносити
24 марта, вторник
12:15 Киносити
20:20 Киносити
25 марта, среда
12:15 Киносити
20:20 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Felidae
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19 апреля, воскресенье 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Революция
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20 марта, пятница 20:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Стань звездой за 30 дней
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17 апреля, пятница 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Кирпичи
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22 мая, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Чудо Люда
Купить билет
19 апреля, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-2500 ₽
Александр Домогаров
Купить билет
29 апреля, среда 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
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