Страна: Россия, 2020

Премьера: в РФ 19.03.2020

Режиссер: Михаил Расходников

Актеры: Филипп Янковский, Дмитрий Власкин, Ксения Собчак, Рина Гришина, Николай Шрайбер, Мария Лобанова, Андрей Федорцов, Игорь Миркурбанов

Жанр: комедия, криминал, семейный

Продолжительноcть: 92 мин

Молодой авантюрист Артем знакомится с легендарным когда-то похитителем предметов искусства Феликсом, известным в преступном мире как «Номер один». «Старая школа» и новичок решают провернуть аферу века – украсть одну из самых дорогих картин современности – «№ 1» Марка Ротко из галереи, принадлежащей бывшей жене матерого афериста. Но Артем случайно влюбляется в девушку - следователя, которая мечтает поймать Феликса с поличным.