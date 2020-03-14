Номер один
Страна:
Россия, 2020
Премьера:
в РФ 19.03.2020
Режиссер:
Михаил Расходников
Актеры:
Филипп Янковский, Дмитрий Власкин, Ксения Собчак, Рина Гришина, Николай Шрайбер, Мария Лобанова, Андрей Федорцов, Игорь Миркурбанов
Жанр:
комедия, криминал, семейный
Продолжительноcть:
92 мин
Молодой авантюрист Артем знакомится с легендарным когда-то похитителем предметов искусства Феликсом, известным в преступном мире как «Номер один». «Старая школа» и новичок решают провернуть аферу века – украсть одну из самых дорогих картин современности – «№ 1» Марка Ротко из галереи, принадлежащей бывшей жене матерого афериста. Но Артем случайно влюбляется в девушку - следователя, которая мечтает поймать Феликса с поличным.
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