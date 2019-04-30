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На Париж

На Париж

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 09.05.2019
 
Режиссер:
Сергей Саркисов
  
Актеры:
Максим Важов, Федор Добронравов, Торнике Квитатиани, Игорь Золотовицкий, Кирилл Зайцев, Александр Рапопорт, Дмитрий Певцов, Сергей Маковецкий, Рената Литвинова, Евгений Стычкин
  
Жанр:
военный, комедия
  
Продолжительноcть:
95 мин
  

Картина расскажет удивительную историю танкистов, плечом к плечу прошедших войну и решивших отпраздновать Великую Победу в Париже. На пути к французской столице героев ждут захватывающие приключения.

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21:00 Союз (Алексин)
Завтра
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