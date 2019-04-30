Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 09.05.2019

Режиссер: Сергей Саркисов

Актеры: Максим Важов, Федор Добронравов, Торнике Квитатиани, Игорь Золотовицкий, Кирилл Зайцев, Александр Рапопорт, Дмитрий Певцов, Сергей Маковецкий, Рената Литвинова, Евгений Стычкин

Жанр: военный, комедия

Продолжительноcть: 95 мин

Картина расскажет удивительную историю танкистов, плечом к плечу прошедших войну и решивших отпраздновать Великую Победу в Париже. На пути к французской столице героев ждут захватывающие приключения.