На Париж
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 09.05.2019
Режиссер:
Сергей Саркисов
Актеры:
Максим Важов, Федор Добронравов, Торнике Квитатиани, Игорь Золотовицкий, Кирилл Зайцев, Александр Рапопорт, Дмитрий Певцов, Сергей Маковецкий, Рената Литвинова, Евгений Стычкин
Жанр:
военный, комедия
Продолжительноcть:
95 мин
Картина расскажет удивительную историю танкистов, плечом к плечу прошедших войну и решивших отпраздновать Великую Победу в Париже. На пути к французской столице героев ждут захватывающие приключения.
Сегодня
|21:00
|Союз (Алексин)
Завтра
|21:00
|Союз (Алексин)
12 мая, воскресенье
|21:00
|Союз (Алексин)
13 мая, понедельник
|21:00
|Союз (Алексин)
14 мая, вторник
|21:00
|Союз (Алексин)
15 мая, среда
|21:00
|Союз (Алексин)
Сегодня
|Союз (Алексин)
|
21:00
Завтра
|Союз (Алексин)
|
21:00
12 мая, воскресенье
|Союз (Алексин)
|
21:00
13 мая, понедельник
|Союз (Алексин)
|
21:00
14 мая, вторник
|Союз (Алексин)
|
21:00
15 мая, среда
|Союз (Алексин)
|
21:00