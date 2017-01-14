МУЛЬТ в кино. Выпуск №45. Новые путешествия
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 21.01.2017
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, детский
Продолжительноcть:
47 мин
Лось Аристотель и дятел Тюк-Тюк отправятся в БумАрктику, Тима и Тома — на необитаемый остров, а Фиксики поймут, что жить не могут без морских приключений. И зрителей, и героев любимых мультфильмов ждут новые путешествия! В 45-м выпуске альманаха «МУЛЬТ в кино» зрители увидят свежие эпизоды мультсериалов «Фиксики», «Лунтик и его друзья», «Ми-Ми-Мишки», «Волшебный фонарь», «Бумажки», «Тима и Тома» и «Аркадий Паровозов спешит на помощь».
Сегодня
Сегодня
|ДКЖкино
|
11:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
10:00
13:00
Завтра
|ДКЖкино
|
11:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
10:00
13:00