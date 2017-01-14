МУЛЬТ в кино. Выпуск №45. Новые путешествия

Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 21.01.2017

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, детский

Продолжительноcть: 47 мин

Лось Аристотель и дятел Тюк-Тюк отправятся в БумАрктику, Тима и Тома — на необитаемый остров, а Фиксики поймут, что жить не могут без морских приключений. И зрителей, и героев любимых мультфильмов ждут новые путешествия! В 45-м выпуске альманаха «МУЛЬТ в кино» зрители увидят свежие эпизоды мультсериалов «Фиксики», «Лунтик и его друзья», «Ми-Ми-Мишки», «Волшебный фонарь», «Бумажки», «Тима и Тома» и «Аркадий Паровозов спешит на помощь».