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МУЛЬТ в кино. Выпуск №45. Новые путешествия

МУЛЬТ в кино. Выпуск №45. Новые путешествия

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 21.01.2017
 
Режиссер:
Разные
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм, детский
  
Продолжительноcть:
47 мин
  

Лось Аристотель и дятел Тюк-Тюк отправятся в БумАрктику, Тима и Тома — на необитаемый остров, а Фиксики поймут, что жить не могут без морских приключений. И зрителей, и героев любимых мультфильмов ждут новые путешествия! В 45-м выпуске альманаха «МУЛЬТ в кино» зрители увидят свежие эпизоды мультсериалов «Фиксики», «Лунтик и его друзья», «Ми-Ми-Мишки», «Волшебный фонарь», «Бумажки», «Тима и Тома» и «Аркадий Паровозов спешит на помощь».

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