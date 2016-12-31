МУЛЬТ в кино. Выпуск №44. Лучшие каникулы!

Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 07.01.2017

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, детский

Продолжительноcть: 47 мин

В новогодние каникулы так приятно провести время всей семьей в уютном зале кинотеатра за просмотром 44-го выпуска «МУЛЬТ в кино». В эти зимние праздники вас будут ждать приключения героев любимых мультсериалов: «Барбоскины», «Фиксики», «Ми-Ми-Мишки», «Волшебный фонарь», «Бумажки», «Тима и Тома» и «Аркадий Паровозов спешит на помощь».