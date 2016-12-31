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МУЛЬТ в кино. Выпуск №44. Лучшие каникулы!

МУЛЬТ в кино. Выпуск №44. Лучшие каникулы!

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 07.01.2017
 
Режиссер:
Разные
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм, детский
  
Продолжительноcть:
47 мин
  

В новогодние каникулы так приятно провести время всей семьей в уютном зале кинотеатра за просмотром 44-го выпуска «МУЛЬТ в кино». В эти зимние праздники вас будут ждать приключения героев любимых мультсериалов: «Барбоскины», «Фиксики», «Ми-Ми-Мишки», «Волшебный фонарь», «Бумажки», «Тима и Тома» и «Аркадий Паровозов спешит на помощь».

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Сегодня
10:00 ДКЖкино
10:20 ДКЖкино
Завтра
10:00 ДКЖкино
10:20 ДКЖкино
9 января, понедельник
10:00 ДКЖкино
10:20 ДКЖкино
10 января, вторник
10:20 ДКЖкино
11 января, среда
10:20 ДКЖкино
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