Мечты робота
Премьера:
25.01.2024
Режиссер:
Пабло Бергер
Жанр:
Анимационный, Драматический, Мюзикл
Продолжительноcть:
102 минуты
Трогательная история дружбы в завораживающих пейзажах Нью-Йорка! Сидя вечером у телевизора в своей квартире на Манхэттене, пес и не подозревал, что после покупки друга-робота по объявлению в его жизнь ворвутся приключения, которые раз и навсегда изменяет его жизнь.
Сегодня
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
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