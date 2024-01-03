  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Мечты робота - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Мечты робота

Мечты робота

Премьера:
25.01.2024
 
Режиссер:
Пабло Бергер
  
Жанр:
Анимационный, Драматический, Мюзикл
  
Продолжительноcть:
102 минуты
  

Трогательная история дружбы в завораживающих пейзажах Нью-Йорка! Сидя вечером у телевизора в своей квартире на Манхэттене, пес и не подозревал, что после покупки друга-робота по объявлению в его жизнь ворвутся приключения, которые раз и навсегда изменяет его жизнь.

0
Касса
Великолепная пятерка
28 декабря - 21 января 2023
Иллизиум (Новомосковск)
Объектив
19 августа - 24 января 2023
Люксор Тула
Тайна едкого дыма
27 декабря - 24 января 2023
Люксор Тула
Из глубины
18 - 25 января
Синема Стар
Воздух
18 - 24 января
Алмаз Синема
Задира
18 - 24 января
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.