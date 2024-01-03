Мечты робота

Премьера: 25.01.2024

Режиссер: Пабло Бергер

Жанр: Анимационный, Драматический, Мюзикл

Продолжительноcть: 102 минуты

Трогательная история дружбы в завораживающих пейзажах Нью-Йорка! Сидя вечером у телевизора в своей квартире на Манхэттене, пес и не подозревал, что после покупки друга-робота по объявлению в его жизнь ворвутся приключения, которые раз и навсегда изменяет его жизнь.