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Мечта с подвохом

Мечта с подвохом

Премьера:
23.05.2024
 
Режиссер:
Пол Дектор
  
Актеры:
Питер Динклейдж, Ширли МакЛейн, Кимберли Куинн, Дэнни Пуди, Мэтт Диллон, Дэнни Гловер, Мишель Майлетт, Питер Келамис, Ребекка Олсон, Гарри Чок, Кимберли Шоникер
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
98 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Фил Лодер — разочарованный, уставший от бывших жен профессор экономики в Гарварде. У него есть мечта — купить большой дом с участком. Но она кажется недостижимой. Однажды Фил натыкается на интересное объявление: пожилая вдова готова продать свое поместье за сущие копейки. Такая возможность выпадает лишь раз — и Фил моментально хватается за нее. Вот только вскоре он понимает, что мечта оказалась с подвохом.

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