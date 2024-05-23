Мечта с подвохом
Премьера:
23.05.2024
Режиссер:
Пол Дектор
Актеры:
Питер Динклейдж, Ширли МакЛейн, Кимберли Куинн, Дэнни Пуди, Мэтт Диллон, Дэнни Гловер, Мишель Майлетт, Питер Келамис, Ребекка Олсон, Гарри Чок, Кимберли Шоникер
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
98 минут
Возрастные ограничения:
16+
Фил Лодер — разочарованный, уставший от бывших жен профессор экономики в Гарварде. У него есть мечта — купить большой дом с участком. Но она кажется недостижимой. Однажды Фил натыкается на интересное объявление: пожилая вдова готова продать свое поместье за сущие копейки. Такая возможность выпадает лишь раз — и Фил моментально хватается за нее. Вот только вскоре он понимает, что мечта оказалась с подвохом.