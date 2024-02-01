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Май декабрь

Май декабрь

Премьера:
29.02.2024
 
Режиссер:
Тодд Хейнс
  
Актеры:
Натали Портман, Джулианна Мур, Кори Майкл Смит, Чарлз Мелтон, Пайпер Курда, Д.-У.Моффетт, Дрю Шайд, Ханс Обма, Элизабет Ю, Келвин Хань И, Джоселин Шелфо
  
Жанр:
Драматический
  
Продолжительноcть:
114 минуты
  

Скандальный роман 36-летней женщины и старшеклассника попал на первые страницы всех таблоидов. Спустя 20 лет супруги Джо и Грейси счастливы в браке и воспитывают близнецов. Об их истории запретной любви решают снять фильм, и актриса, которая должна сыграть Грейси, сближается с парой, чтобы лучше подготовиться к роли. К чему приведет ее расследование идеального брака?

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