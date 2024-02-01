Май декабрь
Премьера:
29.02.2024
Режиссер:
Тодд Хейнс
Актеры:
Натали Портман, Джулианна Мур, Кори Майкл Смит, Чарлз Мелтон, Пайпер Курда, Д.-У.Моффетт, Дрю Шайд, Ханс Обма, Элизабет Ю, Келвин Хань И, Джоселин Шелфо
Жанр:
Драматический
Продолжительноcть:
114 минуты
Скандальный роман 36-летней женщины и старшеклассника попал на первые страницы всех таблоидов. Спустя 20 лет супруги Джо и Грейси счастливы в браке и воспитывают близнецов. Об их истории запретной любви решают снять фильм, и актриса, которая должна сыграть Грейси, сближается с парой, чтобы лучше подготовиться к роли. К чему приведет ее расследование идеального брака?
Сегодня
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
27 февраля, вторник 00:00
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28 февраля, среда 00:00
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