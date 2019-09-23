Люби их всех

Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 03.10.2019

Режиссер: Мария Агранович

Актеры: Алена Михайлова, Александр Кузнецов, Сергей Гармаш, Александр Тронов, Александра Киселева, Кирилл Сафонов

Жанр: драма, триллер

Продолжительноcть: 102 мин

У нее всегда есть план. Для каждого свой. Для каждого свое имя. Одному нужна Вера. Другому — Надежда. И почти всем Любовь. Она уходит от каждого в свой срок. Она найдет причину. Но кто знает, где кончается обман, на который идут только ради денег, и начинается настоящее чувство? И кто знает кто она: простая столичная содержанка, коварная мошенница, талантливая актриса или женщина, которая умеет (только) любить? Любить их всех.