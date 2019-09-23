Люби их всех
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 03.10.2019
Режиссер:
Мария Агранович
Актеры:
Алена Михайлова, Александр Кузнецов, Сергей Гармаш, Александр Тронов, Александра Киселева, Кирилл Сафонов
Жанр:
драма, триллер
Продолжительноcть:
102 мин
У нее всегда есть план. Для каждого свой. Для каждого свое имя. Одному нужна Вера. Другому — Надежда. И почти всем Любовь. Она уходит от каждого в свой срок. Она найдет причину. Но кто знает, где кончается обман, на который идут только ради денег, и начинается настоящее чувство? И кто знает кто она: простая столичная содержанка, коварная мошенница, талантливая актриса или женщина, которая умеет (только) любить? Любить их всех.
Сегодня
|Киносити
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13:00
17:10
19:40
Завтра
|Киносити
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13:00
17:10
19:40
5 октября, суббота
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13:00
17:10
19:40
02:10
6 октября, воскресенье
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13:00
17:10
19:40
02:10
7 октября, понедельник
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13:00
17:10
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8 октября, вторник
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9 октября, среда
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13:00
16:55
19:40
5 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
4 октября, пятница 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
10 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1400-2400 ₽
16 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
17 ноября, воскресенье 13:00
₽ Билеты: 1300-1600 ₽
12 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽