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Люби их всех

Люби их всех

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 03.10.2019
 
Режиссер:
Мария Агранович
  
Актеры:
Алена Михайлова, Александр Кузнецов, Сергей Гармаш, Александр Тронов, Александра Киселева, Кирилл Сафонов
  
Жанр:
драма, триллер
  
Продолжительноcть:
102 мин
  

У нее всегда есть план. Для каждого свой. Для каждого свое имя. Одному нужна Вера. Другому — Надежда. И почти всем Любовь. Она уходит от каждого в свой срок. Она найдет причину. Но кто знает, где кончается обман, на который идут только ради денег, и начинается настоящее чувство? И кто знает кто она: простая столичная содержанка, коварная мошенница, талантливая актриса или женщина, которая умеет (только) любить? Любить их всех.

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Сегодня
13:00 Киносити
17:10 Киносити
19:40 Киносити
Завтра
13:00 Киносити
17:10 Киносити
19:40 Киносити
5 октября, суббота
13:00 Киносити
17:10 Киносити
19:40 Киносити
02:10 Киносити
6 октября, воскресенье
13:00 Киносити
17:10 Киносити
19:40 Киносити
02:10 Киносити
7 октября, понедельник
13:00 Киносити
17:10 Киносити
19:40 Киносити
8 октября, вторник
13:00 Киносити
17:10 Киносити
19:40 Киносити
9 октября, среда
13:00 Киносити
16:55 Киносити
19:40 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Distemper
Купить билет
5 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
#2Маши
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4 октября, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Jony
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10 октября, четверг 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400-2400 ₽
Элизиум
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16 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Театр кошек Юрия Куклачева
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17 ноября, воскресенье 13:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-1600 ₽
Animal ДжаZ
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12 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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