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Как войти в лето с фигурой мечты: рецепт от Клиники Елены Черных
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Как войти в лето с фигурой мечты: рецепт от Клиники Елены Черных

Если вы хотите встретить жаркий сезон с подтянутой кожей, рельефным прессом и прекрасным настроением, пора уже сейчас включить в свой уход эффективные процедуры и стать еще прекраснее.

Безоперационная липосакция BODY FX

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Революционная методика коррекции жировых отложений без операции, которая устраняет локальные жировые скопления в области плеч, рук, бедер, ягодиц, живота. В ходе процедуры присутствует только ощущение приятного тепла, а за параметрами следит встроенный датчик. Первые результаты будут заметны уже через 10-14 дней. Жировая прослойка уменьшится, кожа подтянется и станет более плотной.

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Результаты коррекции фигуры:

  • Уменьшение объема жировой ткани и, как следствие, – снижение объема тела на 3-5 см.
  • Укрепление и подтяжка тела.
  • Уменьшение проявлений целлюлита.
  • Решение проблемы дряблости и птоза.
  • Более скульптурный и эстетически привлекательный вид фигуры.
  • Улучшение общего состояния кожных покровов.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

TRANSFORM на аппарате Evolve – альтернатива месяцу тренировок в зале!

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Оставаться привлекательной и иметь идеальную форму как можно дольше поможет Transform на аппарате Evolve, который обеспечивает совершенный силуэт тела и подтянутую фигуру без изнуряющих нагрузок. Аппликатор оказывает тройной эффект: ремоделирование кожи, уменьшение объема жировых отложений и повышение тонуса мышц.

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  • Непревзойденный лифтинг, кожа более подтянутая и упругая.
  • Укрепление мышечного каркаса за счет 280 000 сокращений за 30 минут (а это 2 года тренировок в зале!).
  • Корректировка контуров фигуры.
  • Реконструкция тканей, оптимизация работы клеток кожи.
  • Стимулирование выработки коллагена и эластина.
  • Уменьшение объемов проблемных зон.
  • Для всех типов телосложения.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Ударно-волновая терапия на аппарате BTL X-WAVE

В основе целлюлита лежит не только отек, но и фиброз, который разбивают только акустические волны низких частот, а именно ударно-волновая терапия. Это уникальный метод для улучшения текстуры кожи и настоящее решение в борьбе с целлюлитом.

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BTL X-WAVE – эксклюзивный аппарат для неинвазивного улучшения текстуры кожи всего тела. Основное воздействие на организм человека оказывают акустические волны низких частот. Сгенерированная аппаратом волна проникает вглубь подкожно-жировой клетчатки и механически воздействует на нее. При этом внешний кожный покров остается невредимым, а под ним происходят интенсивные преобразования.

Что может BTL X-WAVE?

  • Устраняет дряблость кожи рук, ног, бедер, живота, ягодиц, отечность, снижение эластичности.
  • Борется с целлюлитом 1-4 степени.
  • Сглаживает стрии (растяжки), неровности и рубцы.
  • Восстановливает тонус мышц.
  • Корректирует фигуру.
  • Позволяет улучшить и ускорить эффективность других процедур по коррекции тела, после процедур липосакции.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Прессотерапия BTL-6000 LIMPHASTIM

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Прессотерапия — это аппаратный лимфодренажный массаж, который выводит лишнюю жидкость из организма, уменьшает объемы, формирует подтянутую фигуру мечты, хорошо избавляет от целлюлита. Сжатый воздух подается в выбранные камеры, создавая волнообразные колебания по поверхности кожи, которые имитируют сокращение мышц. Такое воздействие усиливает микроциркуляцию и лимфоотток, обеспечивая мощный дренажный массаж, а жидкость выводится из организма естественным путем.

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Что происходит с организмом?

  • Мышцы: миорелаксация, удаление продуктов метаболизма.
  • Кожа: насыщение кислородом, улучшение тонуса, восстановление, уменьшение объема на проблемных участках.
  • Желудочно-кишечный тракт: релаксация и стимуляция кишечника.
  • Кровеносная система: насыщение крови кислородом, венозный отток, улучшение кровообращения.
  • Лимфатическая система: уменьшение отёка, усиление иммунореакции, отток межклеточной жидкости.

Мечта о красивом упругом теле становится реальностью в Центре эстетической медицины Елены Черных.

Доверяйте только проверенным специалистам!

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Лого Черных.jpg

г. Тула, ул. Шевченко, дом 5

www.chernykh.clinic 

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Тел. +7 960 602-85-13

Реклама. ИП Черных Елена Владимировна.

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Автор:
сегодня, в 12:28
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