Как войти в лето с фигурой мечты: рецепт от Клиники Елены Черных

Безоперационная липосакция BODY FX
Революционная методика коррекции жировых отложений без операции, которая устраняет локальные жировые скопления в области плеч, рук, бедер, ягодиц, живота. В ходе процедуры присутствует только ощущение приятного тепла, а за параметрами следит встроенный датчик. Первые результаты будут заметны уже через 10-14 дней. Жировая прослойка уменьшится, кожа подтянется и станет более плотной.
Результаты коррекции фигуры:
- Уменьшение объема жировой ткани и, как следствие, – снижение объема тела на 3-5 см.
- Укрепление и подтяжка тела.
- Уменьшение проявлений целлюлита.
- Решение проблемы дряблости и птоза.
- Более скульптурный и эстетически привлекательный вид фигуры.
- Улучшение общего состояния кожных покровов.
TRANSFORM на аппарате Evolve – альтернатива месяцу тренировок в зале!
Оставаться привлекательной и иметь идеальную форму как можно дольше поможет Transform на аппарате Evolve, который обеспечивает совершенный силуэт тела и подтянутую фигуру без изнуряющих нагрузок. Аппликатор оказывает тройной эффект: ремоделирование кожи, уменьшение объема жировых отложений и повышение тонуса мышц.
- Непревзойденный лифтинг, кожа более подтянутая и упругая.
- Укрепление мышечного каркаса за счет 280 000 сокращений за 30 минут (а это 2 года тренировок в зале!).
- Корректировка контуров фигуры.
- Реконструкция тканей, оптимизация работы клеток кожи.
- Стимулирование выработки коллагена и эластина.
- Уменьшение объемов проблемных зон.
- Для всех типов телосложения.
Ударно-волновая терапия на аппарате BTL X-WAVE
В основе целлюлита лежит не только отек, но и фиброз, который разбивают только акустические волны низких частот, а именно ударно-волновая терапия. Это уникальный метод для улучшения текстуры кожи и настоящее решение в борьбе с целлюлитом.
BTL X-WAVE – эксклюзивный аппарат для неинвазивного улучшения текстуры кожи всего тела. Основное воздействие на организм человека оказывают акустические волны низких частот. Сгенерированная аппаратом волна проникает вглубь подкожно-жировой клетчатки и механически воздействует на нее. При этом внешний кожный покров остается невредимым, а под ним происходят интенсивные преобразования.
Что может BTL X-WAVE?
- Устраняет дряблость кожи рук, ног, бедер, живота, ягодиц, отечность, снижение эластичности.
- Борется с целлюлитом 1-4 степени.
- Сглаживает стрии (растяжки), неровности и рубцы.
- Восстановливает тонус мышц.
- Корректирует фигуру.
- Позволяет улучшить и ускорить эффективность других процедур по коррекции тела, после процедур липосакции.
Прессотерапия BTL-6000 LIMPHASTIM
Прессотерапия — это аппаратный лимфодренажный массаж, который выводит лишнюю жидкость из организма, уменьшает объемы, формирует подтянутую фигуру мечты, хорошо избавляет от целлюлита. Сжатый воздух подается в выбранные камеры, создавая волнообразные колебания по поверхности кожи, которые имитируют сокращение мышц. Такое воздействие усиливает микроциркуляцию и лимфоотток, обеспечивая мощный дренажный массаж, а жидкость выводится из организма естественным путем.
Что происходит с организмом?
- Мышцы: миорелаксация, удаление продуктов метаболизма.
- Кожа: насыщение кислородом, улучшение тонуса, восстановление, уменьшение объема на проблемных участках.
- Желудочно-кишечный тракт: релаксация и стимуляция кишечника.
- Кровеносная система: насыщение крови кислородом, венозный отток, улучшение кровообращения.
- Лимфатическая система: уменьшение отёка, усиление иммунореакции, отток межклеточной жидкости.
Мечта о красивом упругом теле становится реальностью в Центре эстетической медицины Елены Черных.
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