Есть чем гордиться: «Академия Михайлова» подвела итоги сезона

Как оценивают сезон тренеры? Какие успехи были у юных хоккеистов? И каким будет новый состав команд?

«Академия Михайлова» провела пресс-конференцию по итогам сезона. На вопросы собравшихся отвечали:

генеральный директор хоккейного клуба «Академия хоккея имени Бориса Петровича Михайлова» Виталий Злобин,

главный тренер «Академии Михайлова» Артур Шарифуллин,

главный тренер «Академии Михайлова-Юниор» Юрий Наваренко,

главный тренер «АКМ-Новомосковск» Андрей Кузнецов.

— Для клуба этот сезон был ярким в МХЛ. За счет чего удалось достичь таких результатов?

Артур Шарифуллин, главный тренер «Академии Михайлова»:

— С первых дней, как только собрали команду, мы поговорили с ребятами об основных требованиях на сезон. Мы говорили о честной традиции, дисциплине во всем и сплоченности коллектива. Костяк старших ребят профессионально подошел к тренировочному процессу и требованиям тренерского штаба, тем самым показывая пример молодым хоккеистам. В итоге собрался коллектив единомышленников, в котором никто не мог позволить себе работать не на 100%.

— Из команды уйдет много выпускников, в том числе и лидеры. Уже есть представление, каким будет состав на следующий сезон? Будут новые игроки или из резерва МХЛ?

— Команда, естественно, омолодится. Да, придет ряд игроков. У всех ребят будет возможность проявить себя и сменить старших.

— Команда вернулась из отпуска. Какая программа запланирована сейчас?

— Сделаем акцент на более техническую работу и работу в зале.

— Какие положительные моменты были в сезоне у команды юниоров?

Юрий Наваренко, главный тренер «Академии Михайлова-Юниор»:

— Самое главное, что команда выросла. Сейчас она представляет собой коллектив, который в каждой игре дает бой любому сопернику. Этот сезон точно пошел на пользу нашей команде. Многие наши хоккеисты востребованы в более взрослой команде нашей системы.

— Можете назвать игроков, которые, по вашему мнению, максимально выросли в этом году и в следующем сезоне могут получить шансы играть в первой молодежке Тулы?

— Я не сторонник выделять по фамилиям, но думаю, что у большинства ребят хороший прогресс. Теперь уже дело за ними, все зависит от того, как они покажут свою работу.

— У вас на карандаше уже есть игроки, которые будут играть в следующем сезоне?

— Мы этим занимаемся вплотную. Приятно видеть в наших рядах игроков из Новомосковска. Думаю, что много ребят будет как раз оттуда.

— Для «АКМ-Новомосковск» это был первый сезон в Молодежной хоккейной лиге. Каких целей удалось достичь?

Андрей Кузнецов, главный тренер «АКМ-Новомосковск»:

— Для нас, как для дебютантов, сезон был сложным в силу того, что нужно было наигрывать выпускников школы и ребят 2008 года рождения. Мы с этой задачей справились, ребята почувствовали уровень МХЛ. Уже по ходу сезона несколько игроков из «АКМ-Новомосковск» перешли в первую и вторую молодежку. Это неплохой результат для первого сезона.

— Для большинства игроков это тоже был дебютный сезон. Насколько тренерскому составу удалось найти подход к каждому?

— Ребята коммуникабельные. Мы должны были объяснить им, что они могут играть на уровне Молодежной лиги сразу после ДЮСШ. Этой идеей ребята прониклись, и многие справились с задачей, кто-то больше, кто-то меньше.

Понимание между нами было. Мы вместе прошли этот путь от тренировки к тренировке, от игры к игре.

— Уже присматривались к ребятам 2009 года рождения? Смогут ли они так же дебютировать, как новички 2008 года рождения в этом сезоне?

— В этом сезоне зашли ребята 2008 года, которые еще могли играть в школе. Также смотрели за играми «Академии Михайлова» 2009 года рождения. В целом у нас есть представление об игроках, кто-то из них будет подключаться в процессе тренировок. У каждого будет шанс. Все будет зависеть только от них самих, от того, как они себя проявят.

— В этом сезоне игроки из ДЮСШ успели хорошо зарекомендовать себя в «Академии Михайлова», а игроки МХЛ смогли достойно выступить в ВХЛ. Как оцените работу на вертикали?

Виталий Злобин, генеральный директор хоккейного клуба «Академия хоккея имени Бориса Петровича Михайлова»:

— Неплохо. Но хотелось бы, чтобы ребят, которые переходят по клубной вертикали, было больше. Сработали на четверку.

— В первой молодежке очень много выпускников. Уже есть понимание, кто останется в системе?

— На 80% решение есть, списки с фамилиями мы знаем, но окончательный выбор будет сделан после профессиональных сборов.

— Планируете ли вы усилить состав «АКМ-Юниор» молодыми игроками извне или будете делать акцент именно на воспитанниках своей школы?

— В первую очередь на воспитанников, но и селекцию никто не отменял. Будут приезжать на просмотр те ребята, которых мы вызываем. И если кто-то подойдет, конечно, будем оставлять и работать с ними.

— Основной задачей команды «АКМ-Новомосковск» было воспитать хороший резерв для первых двух молодежек. Насколько получилось это сделать в нынешнем сезоне?

— Отчасти получилось. Отчасти получилось это сделать потому, что мы видим, как из «АКМ-Новомосковск» хоккеисты поднялись по вертикали наверх. Хотелось бы, чтобы количество таких игроков увеличивалось, а качество было выше. — Продолжит ли команда «АКМ-Новомосковск» оставаться самой молодой в лиге по среднему возрасту игроков?

— Посмотрим после заявки. Может, кто-то заявит команду еще моложе.