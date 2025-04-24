Заведи меня

Премьера: 24.04.2025

Режиссер: Майкл Тибурски

Актеры: Д'Арси Карден, Ник Робинсон, Бел Паули, Люк Кирби, Патти Харрисон, Джастин Х.Мин, Гриффин Ньюман, Неста Купер, Ава Эйзенсон, Натали Ветта

Жанр: Фантастика, Ромком

Продолжительноcть: 99 минут

Возрастные ограничения: 18+

Уильям и Джой живут в идеальном мире и максимально цивилизованном обществе, где нет больше войн, голода, боли и страданий. При помощи ежедневного приема особых витаминов люди совсем перестали испытывать какие-либо эмоции. Но однажды молодая пара пропускает прием загадочного лекарства, тем самым открывая для себя совершенно новый мир.