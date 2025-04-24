Заведи меня
Премьера:
24.04.2025
Режиссер:
Майкл Тибурски
Актеры:
Д'Арси Карден, Ник Робинсон, Бел Паули, Люк Кирби, Патти Харрисон, Джастин Х.Мин, Гриффин Ньюман, Неста Купер, Ава Эйзенсон, Натали Ветта
Жанр:
Фантастика, Ромком
Продолжительноcть:
99 минут
Возрастные ограничения:
18+
Уильям и Джой живут в идеальном мире и максимально цивилизованном обществе, где нет больше войн, голода, боли и страданий. При помощи ежедневного приема особых витаминов люди совсем перестали испытывать какие-либо эмоции. Но однажды молодая пара пропускает прием загадочного лекарства, тем самым открывая для себя совершенно новый мир.
Сегодня
|
21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 апреля, суббота
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 апреля, воскресенье
|
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 апреля, понедельник
|
21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 апреля, вторник
|
21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 апреля, среда
|
21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 мая, четверг
|
00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:05
26 апреля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
00:05
27 апреля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15
00:05
28 апреля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:05
29 апреля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:05
30 апреля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:05
1 мая, четверг
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:05
1 - 4 мая
24 - 30 апреля
24 - 30 апреля
24 - 30 апреля
27 апреля, воскресенье 00:00
26 мая - 3 мая 2024