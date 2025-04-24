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Заведи меня

Заведи меня

Премьера:
24.04.2025
 
Режиссер:
Майкл Тибурски
  
Актеры:
Д'Арси Карден, Ник Робинсон, Бел Паули, Люк Кирби, Патти Харрисон, Джастин Х.Мин, Гриффин Ньюман, Неста Купер, Ава Эйзенсон, Натали Ветта
  
Жанр:
Фантастика, Ромком
  
Продолжительноcть:
99 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Уильям и Джой живут в идеальном мире и максимально цивилизованном обществе, где нет больше войн, голода, боли и страданий. При помощи ежедневного приема особых витаминов люди совсем перестали испытывать какие-либо эмоции. Но однажды молодая пара пропускает прием загадочного лекарства, тем самым открывая для себя совершенно новый мир.

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