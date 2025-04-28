Когда «Ты – автор» своей жизни: кластер «Октава» отметил семилетие

За семь лет творческий индустриальный кластер «Октава» стал мощным магнитом, притягивающим к себе людей, которые хотят развиваться, узнавать, раскрывать новые грани своего потенциала.

— У нас есть все, чтобы человек мог начать себя проявлять, — сказал руководитель творческого индустриального кластера Дмитрий Барсенков.

Дмитрий Барсенков — Казалось бы, от мечты до проекта — большая пропасть. Но на самом деле возможно все. Человек должен понять, что он автор, автор своей жизни. А значит, надо взять на себя ответственность. Нужно просто совершить первый шаг. Куда? В «Октаву».

Яркий пример, подтверждающий эти слова, проект «Намобилкус» фотографа Myslo Алексея Пирязева. В субботу, в день рождения «Октавы», на первом этаже открылась небольшая выставка фоторабот Алексея, сделанных на камеру смартфона.

— Это не проект, это лёгкое фотографическое блюдо, готовлю его по настроению, — рассказывает Алексей. — Я не хочу заключать желание снять любопытный, интересный или простой кадр в рамки проекта, где есть цели, графики, задачи. Могу снимать каждый день на протяжении месяца, могу не снимать вообще месяц, два. Тут главное — это абсолютная свобода и лёгкость, никаких планов и сроков. В 2018 году купил телефон с нормальной камерой, оттуда и можно вести отсчёт.

«Намобилкус» — это и есть моя личная жизнь, мои наблюдения, моменты. Художником себя не считаю и фотографом тоже не считаю, и это не совсем игра. Я бы сказал, что собираю мозаику своей жизни, и это делает каждый при помощи смартфона каждый день!

Тут ещё одна деталь: я печатаю для себя альбомы с «Намобилкусом» и призываю всех заниматься тем же. Одно дело, когда фотографии хранятся в телефоне или в облаке. Сколько они там проживут, на сколько сохранятся… А печатный альбом проживёт больше, не потеряется и не удалится случайно.

Фотография с любого устройства — это документ времени, который нужно сохранить как можно дольше.

Мне предложили выставку — я согласился. Главный посыл: каждый — автор, каждый может делать фотографии, которые ему по нраву, и делать это легко и с удовольствием!

Выставка временная. Успейте увидеть ее до 4 мая.

Еще один проект, предлагающий переосмыслить вещи, которые нас окружают, это инсталляция «Архитектура времени», оформленная в Музее станка современной российской художницей Асей Заславской.

— Выставка — это и буквально про архитектуру и метафора того, как складываются во времени отношения между поколениями. Ведь отношения — это тоже конструкция, причем не только со знакомыми людьми, но и с незнакомыми, — рассказывает Ася Заславская. — Выставка исследует взаимоотношения между поколениями художников через интерес к архитектурному наследию.

В день рождения кластера по выставке проводились экскурсии. В том числе и для глухих с переводом на РЖЯ. Это яркое событие в жизни кластера и жизни слабослышащих людей. О сообществе глухих и о том, как культурные институции могут стать местом, в которое его представители будут хотеть возвращаться, поговорили на одной из сессий.

Особый акцент был сделан на культуре глухих и ее интеграции в общую культуру. Об этом говорил Влад Колесников — сурдопедагог, магистр дефектологии, переводчик русского жестового языка, куратор программ для сообщества глухих и доступности для глухих и слабослышащих Дома культуры «ГЭС-2».

Для многих «Октава» — это про звук и звукозапись. В рамках мероприятия лекцию провел звукорежиссёр и мастеринг-инженер Александр Перфильев — специалист, который работал с такими артистами, как Дима Билан, Григорий Лепс, Тимати, L’One, Loc-Dog, IOWA и др.

Александр знает все — ну или почти всё — о современных подходах к звукорежиссуре, важности мастеринг-инженера и о том, как меняется профессия в эпоху стримингов и быстрой музыки. Однако он уверен: готового рецепта 100-процентного хита не существует. А значит, совет один — пробовать, делать и идти к заветной мечте:

— Никто не знает наверняка, станет та или иная песня хитом. Бывает, слушаешь песню — хорошая, мощная, а она вообще никак не работает. А в другой не ощущаешь очевидного потенциала, но она залетает. А бывает и так, что радиостанции отказываются брать песни, считая их неподходящими. А потом они становятся саунд-треками к фильму и тут оказываются популярными. Так было, в частности, с Ёлкой.

Начинающим музыкантам советую не опираться на тренды, а делать ту музыку, которая нравится. И делать ее хорошо. В любой профессии главное — потратить достаточно времени, сил, стараться. Есть шанс, что ничего не получится? Конечно, есть. Но все мои знакомые музыканты, прежде чем обрести популярность, очень много работали, в том числе на продвижение материала. Бывает же и такое, что музыкант опережает время: сегодня его песни не слушают, а через два-три года они оказываются актуальными и откликаются у слушателя. Пример тому — Zoloto. Он долгое время был малоизвестным, а спустя время стал востребованным.

Кластер «Октава» удивительным образом объединяет людей с самыми разными увлечениями. Среди них — огромное сообщество любителей настольных игр.

В субботу команда коворкинга «Октавы» подготовила для них увлекательные настольные игры, включая голландский бильярд «Джакколо», динамичную «Кальбутто», исторический «Шаффлборд» и легендарный «Форт Боярд».

Фанаты игр расположились на третьем этаже кластера, и на протяжении всего дня тут шли нешуточные баталии!

О творчестве через осознанную заботу о планете рассказывала экоплощадка от друзей «Октавы» «Добрые крышечки Тула», расположившаяся во дворе кластера.

Участники проекта подготовили для гостей мастер-классы по созданию полезных вещей из обычных пластиковых крышек, росписи картхолдера, изготовлению брошей из старого денима и органайзера из жестяной банки.

И конечно, здесь вели сбор вторсырья и крышечек. Кроме этого, тут можно было обменяться книгами, игрушками и растениями.

Параллельно в скейт-парке «База» проходил стрит-контест — уличные соревнования для скейтеров.

— Без рамп и трюковых парков — только свобода, стиль, соревновательный дух и уличная эстетика, — так описали состязание организаторы.

Одним из ярких гостей «Октавы» стал Антон Лаврентьев, музыкант, актёр, участник шоу «Голос» и ведущий «Орла и решки». Артист с ярким голосом, характером и собственной творческой дорогой.

С гостями мероприятия Антон поделился вдохновляющим опытом, раскрыв секреты творческого успеха: главное — регулярная практика, смелость экспериментировать и умение превращать неудачи в новые возможности.

Он подчеркивает: в творчестве нет универсальных рецептов, но есть искренность и дисциплина, которые помогают находить свой путь. Интервью с Антоном читайте позже на Myslo.

Завершилось мероприятие поздно вечером. Хедлайнером стал Thomas Mraz — его голос и завораживающая энергетика подарили зрителям незабываемые эмоции.