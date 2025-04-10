Мастер
Премьера:
27.03.2025
Режиссер:
Дэвид Эйер
Актеры:
Джейсон Стэтем, Дэвид Харбор, Майкл Пенья, Джейсон Флеминг, Эмметт Джей Сканлан, Максимилиан Осински, Арианна Ривас, Алана Боден, Бенджамин Шнау, Ив Мауро, Чиди Аджуфо, Ноэми Гонсалес, Софи Крейг, Айла Джи, Петр Витковский, Андреа Василиу, Даниель Лунд, Дэвид Уиттс
Жанр:
Боевик, Триллер
Продолжительноcть:
116 минут
Возрастные ограничения:
18+
Левон Кейд — рабочий на стройке, но, когда дочь директора стройки похищают неизвестные, он обращается за помощью именно к Левону. Что ж, пришло время сбросить маски и проявить свои истинные навыки.
Сегодня
Завтра
29 марта, суббота
30 марта, воскресенье
31 марта, понедельник
1 апреля, вторник
2 апреля, среда
Сегодня
|Алмаз Синема
|
09:50
14:05
17:20
20:15
23:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:20
18:45
|Люксор Тула
|
11:50
14:20
16:50
19:20
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
12:55
15:30
18:05
19:05
20:40
21:40
23:15
|Синема Стар
|
19:30
21:30
Завтра
|Алмаз Синема
|
09:50
14:05
17:20
20:15
23:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:20
18:45
|Люксор Тула
|
11:50
14:20
16:50
19:20
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
12:55
15:30
18:05
19:05
20:40
21:40
23:15
00:15
|Синема Стар
|
19:30
21:30
29 марта, суббота
|Алмаз Синема
|
09:50
14:05
17:20
20:15
23:15
|Люксор Тула
|
11:50
14:20
16:50
19:20
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
12:55
15:30
18:05
19:35
20:40
22:05
23:15
00:15
|Синема Стар
|
21:50
30 марта, воскресенье
|Алмаз Синема
|
09:50
14:05
17:20
20:15
23:15
|Люксор Тула
|
11:00
12:30
17:00
19:30
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
12:55
15:30
18:05
20:15
20:40
22:50
23:15
00:35
|Синема Стар
|
21:50
31 марта, понедельник
|Алмаз Синема
|
09:50
14:05
17:20
20:15
23:15
|Люксор Тула
|
11:50
14:20
16:50
19:20
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
12:55
15:30
18:05
20:40
22:10
23:15
|Синема Стар
|
21:50
1 апреля, вторник
|Алмаз Синема
|
09:50
14:05
17:20
20:15
23:15
|Люксор Тула
|
11:50
14:20
16:50
19:20
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
12:55
15:30
18:05
20:40
21:40
23:15
|Синема Стар
|
21:50
2 апреля, среда
|Алмаз Синема
|
09:50
14:05
17:20
20:15
23:15
|Люксор Тула
|
11:50
14:20
16:50
19:20
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
12:55
15:30
18:05
20:40
21:55
23:15
|Синема Стар
|
21:50
27 марта - 2 апреля
2 апреля, среда 00:00
23 марта - 2 апреля
8 марта - 2 апреля
27 февраля - 2 апреля
12 - 30 марта