Премьера: 27.03.2025

Режиссер: Дэвид Эйер

Актеры: Джейсон Стэтем, Дэвид Харбор, Майкл Пенья, Джейсон Флеминг, Эмметт Джей Сканлан, Максимилиан Осински, Арианна Ривас, Алана Боден, Бенджамин Шнау, Ив Мауро, Чиди Аджуфо, Ноэми Гонсалес, Софи Крейг, Айла Джи, Петр Витковский, Андреа Василиу, Даниель Лунд, Дэвид Уиттс

Жанр: Боевик, Триллер

Продолжительноcть: 116 минут

Возрастные ограничения: 18+

Левон Кейд — рабочий на стройке, но, когда дочь директора стройки похищают неизвестные, он обращается за помощью именно к Левону. Что ж, пришло время сбросить маски и проявить свои истинные навыки.