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Мастер

Мастер

Премьера:
27.03.2025
 
Режиссер:
Дэвид Эйер
  
Актеры:
Джейсон Стэтем, Дэвид Харбор, Майкл Пенья, Джейсон Флеминг, Эмметт Джей Сканлан, Максимилиан Осински, Арианна Ривас, Алана Боден, Бенджамин Шнау, Ив Мауро, Чиди Аджуфо, Ноэми Гонсалес, Софи Крейг, Айла Джи, Петр Витковский, Андреа Василиу, Даниель Лунд, Дэвид Уиттс
  
Жанр:
Боевик, Триллер
  
Продолжительноcть:
116 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Левон Кейд — рабочий на стройке, но, когда дочь директора стройки похищают неизвестные, он обращается за помощью именно к Левону. Что ж, пришло время сбросить маски и проявить свои истинные навыки.

Сегодня
09:50
Алмаз Синема
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50
Люксор Тула
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05
Алмаз Синема
14:20
Люксор Тула
14:20
Иллизиум (Новомосковск)
15:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50
Люксор Тула
17:20
Алмаз Синема
18:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45
Иллизиум (Новомосковск)
19:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Люксор Тула
19:30
Синема Стар
20:15
Алмаз Синема
20:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Синема Стар
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Люксор Тула
23:15
Алмаз Синема
23:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
09:50
Алмаз Синема
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50
Люксор Тула
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05
Алмаз Синема
14:20
Люксор Тула
14:20
Иллизиум (Новомосковск)
15:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50
Люксор Тула
17:20
Алмаз Синема
18:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45
Иллизиум (Новомосковск)
19:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Люксор Тула
19:30
Синема Стар
20:15
Алмаз Синема
20:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Синема Стар
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Люксор Тула
23:15
Алмаз Синема
23:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 марта, суббота
09:50
Алмаз Синема
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50
Люксор Тула
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05
Алмаз Синема
14:20
Люксор Тула
15:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50
Люксор Тула
17:20
Алмаз Синема
18:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Люксор Тула
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15
Алмаз Синема
20:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Люксор Тула
21:50
Синема Стар
22:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:15
Алмаз Синема
23:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 марта, воскресенье
09:50
Алмаз Синема
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Люксор Тула
12:30
Люксор Тула
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05
Алмаз Синема
15:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00
Люксор Тула
17:20
Алмаз Синема
18:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Люксор Тула
20:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15
Алмаз Синема
20:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Синема Стар
22:00
Люксор Тула
22:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:15
Алмаз Синема
00:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
31 марта, понедельник
09:50
Алмаз Синема
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50
Люксор Тула
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05
Алмаз Синема
14:20
Люксор Тула
15:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50
Люксор Тула
17:20
Алмаз Синема
18:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Люксор Тула
20:15
Алмаз Синема
20:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Люксор Тула
21:50
Синема Стар
22:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:15
Алмаз Синема
1 апреля, вторник
09:50
Алмаз Синема
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50
Люксор Тула
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05
Алмаз Синема
14:20
Люксор Тула
15:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50
Люксор Тула
17:20
Алмаз Синема
18:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Люксор Тула
20:15
Алмаз Синема
20:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Синема Стар
21:50
Люксор Тула
23:15
Алмаз Синема
23:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 апреля, среда
09:50
Алмаз Синема
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50
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12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05
Алмаз Синема
14:20
Люксор Тула
15:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50
Люксор Тула
17:20
Алмаз Синема
18:05
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19:20
Люксор Тула
20:15
Алмаз Синема
20:40
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21:50
Люксор Тула
21:50
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