Красные туфельки и семь гномов
Страна:
Южная Корея, 2019
Премьера:
в РФ 01.01.2020
Режиссер:
Хон Сон-хо
Актеры:
Хлоя Грейс Морец, Сэм Клафлин, Джина Гершон, Патрик Варбертон, Джим Рэш, Фредерик Хамель, Ава Колкер
Жанр:
мультфильм, детский, семейный, комедия
Продолжительноcть:
92 мин
Давным-давно в сказочном королевстве жила-была девушка. И однажды она нашла пару волшебных туфелек: стоит их надеть – превращаешься в классическую красавицу-принцессу… Семь принцев, заколдованных злой ведьмой, стали уродливыми зелеными гномами. Чтобы вернуть себе человеческий облик, им нужен один поцелуй прекрасной девушки. В один день пути героев пересекутся, и они узнают, что такое настоящая дружба, любовь и красота.
Сегодня
|10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 января, среда
|10:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
8 января, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:55
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
29 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
16 февраля, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 250 ₽
25 января, суббота 15:00
₽ Билеты: 600 ₽
1 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 400-800 ₽
24 февраля, понедельник 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽