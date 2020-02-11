Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант
Страна:
Норвегия, 2019
Премьера:
в РФ 13.02.2020
Режиссер:
Марит Мум Оне, Расмус А. Сивертсен
Актеры:
Жанр:
детский, мультфильм, приключения, семейный
Продолжительноcть:
81 мин
Увлекательные приключения отважного и грозного капитана Саблезуба, бороздящего моря и океаны в поисках несметных сокровищ. Его главная цель - получить волшебный бриллиант, исполняющий любые желания. Однако, обычный мальчишка ухитряется похитить могущественный камень прямо из-под носа бывалого пирата.
Сегодня
|10:00
|Союз (Алексин)
|13:15
|Союз (Алексин)
Завтра
|10:00
|Союз (Алексин)
|13:15
|Союз (Алексин)
16 февраля, воскресенье
|10:00
|Союз (Алексин)
|13:15
|Союз (Алексин)
17 февраля, понедельник
|10:00
|Союз (Алексин)
|13:15
|Союз (Алексин)
18 февраля, вторник
|10:00
|Союз (Алексин)
|13:15
|Союз (Алексин)
19 февраля, среда
|10:00
|Союз (Алексин)
|13:15
|Союз (Алексин)
Сегодня
|Союз (Алексин)
|
10:00
13:15
Завтра
|Союз (Алексин)
|
10:00
13:15
16 февраля, воскресенье
|Союз (Алексин)
|
10:00
13:15
17 февраля, понедельник
|Союз (Алексин)
|
10:00
13:15
18 февраля, вторник
|Союз (Алексин)
|
10:00
13:15
19 февраля, среда
|Союз (Алексин)
|
10:00
13:15
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
20 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 375-675 ₽
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1400-2600 ₽
6 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 699-1999 ₽
20 марта, пятница 20:30
₽ Билеты: 600-1000 ₽
3 апреля, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽