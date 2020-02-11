Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант

Страна: Норвегия, 2019

Премьера: в РФ 13.02.2020

Режиссер: Марит Мум Оне, Расмус А. Сивертсен

Актеры:

Жанр: детский, мультфильм, приключения, семейный

Продолжительноcть: 81 мин

Увлекательные приключения отважного и грозного капитана Саблезуба, бороздящего моря и океаны в поисках несметных сокровищ. Его главная цель - получить волшебный бриллиант, исполняющий любые желания. Однако, обычный мальчишка ухитряется похитить могущественный камень прямо из-под носа бывалого пирата.