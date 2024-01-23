Как приручить монстров

Премьера: 01.02.2024

Режиссер: Лорена Арес

Жанр: Анимационный, Приключение

Продолжительноcть: 80 минут

Монстервилль — город, населенный монстрами, которым надоело жить среди людей. Но однажды маленькой девочке по имени Ханна удается проникнуть в их мир, подвергая Монстервилль опасности.