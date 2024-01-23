Как приручить монстров
Премьера:
01.02.2024
Режиссер:
Лорена Арес
Жанр:
Анимационный, Приключение
Продолжительноcть:
80 минут
Монстервилль — город, населенный монстрами, которым надоело жить среди людей. Но однажды маленькой девочке по имени Ханна удается проникнуть в их мир, подвергая Монстервилль опасности.
Сегодня
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12:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:00
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