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Как приручить монстров

Как приручить монстров

Премьера:
01.02.2024
 
Режиссер:
Лорена Арес
  
Жанр:
Анимационный, Приключение
  
Продолжительноcть:
80 минут
  

Монстервилль — город, населенный монстрами, которым надоело жить среди людей. Но однажды маленькой девочке по имени Ханна удается проникнуть в их мир, подвергая Монстервилль опасности.

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