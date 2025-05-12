Более 6,5 млн рублей заработала Тульская область на турналоге: куда пойдут деньги?

Фото Алексея Пирязева.

В регионе сбор впервые ввели в январе 2025 года.

В Тульской области в 2025 году ввели туристический налог, охватывающий сразу 35 населённых пунктов. Платить его придётся при заселении в любые временные жилые помещения — от гостиниц до съёмных квартир.

Сам налог устанавливается на уровне 1% от цены проживания, но не ниже минимальной фиксированной суммы в 100 рублей за одни сутки. К 2029 году ставка налога постепенно вырастет до 5%, повышаясь ежегодно на 1%.

Оплачивать туристический налог обязаны владельцы недвижимости, сдаваемой туристам, включая организации, индивидуальных предпринимателей и обычных граждан. Объекты недвижимости обязательно должны находиться в официальных списках зарегистрированных средств размещения, публикуемых Министерством экономического развития РФ. То есть если арендодатель не зарегистрирован должным образом, то и налог он не должен платить.

На сегодняшний день в реестре классифицированных средств размещения по Тульскому региону значится 198 объектов временного размещения туристов.

До конца первого квартала 2025 года декларацию о доходах от туристической деятельности подали уже 98 собственников помещений. В итоге Тульская область с января заработала порядка 6,564 миллиона рублей.

Как стало известно Myslo, собранные средства направят на благоустройство территории муниципальных образований, где применяется туристический налог, и развитие местной туристической инфраструктуры.

Кто попадает под льготы:

Герои СССР, Герои России и полные кавалеры ордена Славы;

Герои Соцтруда, Герои Труда РФ и награждённые орденом Трудовой Славы трёх степеней;

ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;

участники специальной военной операции на Украине, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях;

инвалиды боевых действий;

жители блокадного Ленинграда, участники обороны Севастополя и Сталинграда;

люди, трудившиеся во время Великой Отечественной войны на ПВО, стройке оборонительных сооружений, военных баз и дорогах фронта;

члены команд кораблей торгового флота, находившихся в иностранных портах в начале войны;

граждане с инвалидностью I и II группы, инвалиды с детства и дети-инвалиды.

Как рассчитывают налог

Туристический налог = Стоимость проживания × Ставка налога

Однако если сумма налога получилась меньше, чем минимальное значение (которое равно количеству ночей вашего пребывания, умноженному на 100 рублей), тогда вам начислят ровно минимальную сумму.

Те, кто оказывает услуги временного проживания вместе с услугами санаторно-курортного лечения, платят туристический налог по упрощенной схеме: они оплачивают лишь минимальный размер налога.