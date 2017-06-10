Страна: США, 2001

Режиссер: Брайан Хелгеленд

Актеры: Хит Леджер, Руфус Сьюэлл, Шаннин Соссамон, Пол Беттани, Лора Фрейзер, Марк Эдди, Алан Тьюдик, Беренис Бежо, Скотт Хэнди, Джеймс Пьюрфой

Жанр: боевик, семейный

Продолжительноcть: 132 мин

Рейтинг Кинопоиска: 7,76

«История рыцаря» — вероятно, самый необычный из фильмов Брайана Хелгеленда. Это одновременно исторически-приключенческий боевик с элементами комедии, спортивная драма и мюзикл. Взяв в качестве исходного материала рыцарские романы и «Кентерберийские рассказы» Джеффри Чосера (роль великого британского поэта вдохновенно и иронично сыграл Пол Беттани), автор сделал средневековый турнирный кодекс основой динамичного сюжета о состязании и любви. Кроме того, «История рыцаря» стала одной из самых успешных ролей для молодого Хита Леджера. Показ этого фильма — повод поговорить с режиссером и сценаристом о костюмном и современном кино, об анахронизмах и иронии, о специфике использования саундтрека и о том, какие возможности для актерской трансформации предоставляет современный блокбастер.