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История рыцаря

История рыцаря

Страна:
США, 2001
 
Режиссер:
Брайан Хелгеленд
  
Актеры:
Хит Леджер, Руфус Сьюэлл, Шаннин Соссамон, Пол Беттани, Лора Фрейзер, Марк Эдди, Алан Тьюдик, Беренис Бежо, Скотт Хэнди, Джеймс Пьюрфой
  
Жанр:
боевик, семейный
  
Продолжительноcть:
132 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,76
          
 

«История рыцаря» — вероятно, самый необычный из фильмов Брайана Хелгеленда. Это одновременно исторически-приключенческий боевик с элементами комедии, спортивная драма и мюзикл. Взяв в качестве исходного материала рыцарские романы и «Кентерберийские рассказы» Джеффри Чосера (роль великого британского поэта вдохновенно и иронично сыграл Пол Беттани), автор сделал средневековый турнирный кодекс основой динамичного сюжета о состязании и любви. Кроме того, «История рыцаря» стала одной из самых успешных ролей для молодого Хита Леджера. Показ этого фильма — повод поговорить с режиссером и сценаристом о костюмном и современном кино, об анахронизмах и иронии, о специфике использования саундтрека и о том, какие возможности для актерской трансформации предоставляет современный блокбастер.

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