Иллюзия любви

Страна: Франция, Бельгия, Канада, 2016

Премьера: в РФ 19.01.2017

Режиссер: Николь Гарсия

Актеры: Марион Котийяр, Луи Гаррель, Алекс Брендемюль, Брижит Роюан, Виктуар Ду Бойс

Жанр: драма, мелодрама

Продолжительноcть: 116 мин

Действие фильма происходит после Второй мировой войны и охватывает 20 лет жизни страстной, свободной духом женщины, которая, состоя в браке без любви, влюбляется в другого человека.