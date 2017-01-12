Иллюзия любви
Страна:
Франция, Бельгия, Канада, 2016
Премьера:
в РФ 19.01.2017
Режиссер:
Николь Гарсия
Актеры:
Марион Котийяр, Луи Гаррель, Алекс Брендемюль, Брижит Роюан, Виктуар Ду Бойс
Жанр:
драма, мелодрама
Продолжительноcть:
116 мин
Действие фильма происходит после Второй мировой войны и охватывает 20 лет жизни страстной, свободной духом женщины, которая, состоя в браке без любви, влюбляется в другого человека.
Сегодня
|16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:30
|ДКЖкино
Завтра
|16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:30
|ДКЖкино
21 января, суббота
|16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:30
|ДКЖкино
22 января, воскресенье
|16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:30
|ДКЖкино
23 января, понедельник
|16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:30
|ДКЖкино
24 января, вторник
|16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:30
|ДКЖкино
25 января, среда
|14:30
|ДКЖкино
|16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|ДКЖкино
|
17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:35
Завтра
|ДКЖкино
|
17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:35
21 января, суббота
|ДКЖкино
|
17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:35
22 января, воскресенье
|ДКЖкино
|
17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:35
23 января, понедельник
|ДКЖкино
|
17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:35
24 января, вторник
|ДКЖкино
|
17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:35
25 января, среда
|ДКЖкино
|
14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:35