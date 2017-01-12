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Иллюзия любви

Иллюзия любви

Страна:
Франция, Бельгия, Канада, 2016
 
Премьера:
в РФ 19.01.2017
 
Режиссер:
Николь Гарсия
  
Актеры:
Марион Котийяр, Луи Гаррель, Алекс Брендемюль, Брижит Роюан, Виктуар Ду Бойс
  
Жанр:
драма, мелодрама
  
Продолжительноcть:
116 мин
  

 

Действие фильма происходит после Второй мировой войны и охватывает 20 лет жизни страстной, свободной духом женщины, которая, состоя в браке без любви, влюбляется в другого человека.

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