Хэвенхёрст
Страна:
США, 2016
Премьера:
в РФ 31.08.2017
Режиссер:
Эндрю С. Эрин
Актеры:
Джули Бенц, Белль Шусе, Джош Стэмберг, Даниэль Харрис, Дуглас Тейт, Мэтт Ласки, Дендри Тейлор, Тоби Хасс, Дженнифер Бланк, Финола Флэнаган
Жанр:
ужасы, триллер
Продолжительноcть:
85 мин
Рейтинг Кинопоиска:
4,77
В самом центре Нью-Йорка стоит самый настоящий дом с привидениями, в который можно заселиться, но нельзя выселиться. Разве что на тот свет. Выйдя из реабилитационного центра, Джеки получает второй шанс — новую работу и комнату в многоквартирном доме Хэвенхёрст. Началом всех бед для женщины стала смерть маленькой дочери, затем последовал нервный срыв, алкоголь, наркотики… Однако, всякая боль со временем проходит, поэтому попасть в Хэвенхёрст для Джеки удача. По крайней мере, ей так казалось.
Сегодня
|12:40
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|17:05
|Киносити
|23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|20:10
|Киносити
Сегодня
|Киносити
|
12:40
17:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:30
Завтра
|Киносити
|
20:10
2 сентября, суббота
|Киносити
|
12:40
17:05
02:40
3 сентября, воскресенье
|Киносити
|
12:40
17:05
4 сентября, понедельник
|Киносити
|
12:40
17:05
5 сентября, вторник
|Киносити
|
12:40
17:05
6 сентября, среда
|Киносити
|
12:40
17:05