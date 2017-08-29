Страна: США, 2016

Премьера: в РФ 31.08.2017

Режиссер: Эндрю С. Эрин

Актеры: Джули Бенц, Белль Шусе, Джош Стэмберг, Даниэль Харрис, Дуглас Тейт, Мэтт Ласки, Дендри Тейлор, Тоби Хасс, Дженнифер Бланк, Финола Флэнаган

Жанр: ужасы, триллер

Продолжительноcть: 85 мин

Рейтинг Кинопоиска: 4,77

В самом центре Нью-Йорка стоит самый настоящий дом с привидениями, в который можно заселиться, но нельзя выселиться. Разве что на тот свет. Выйдя из реабилитационного центра, Джеки получает второй шанс — новую работу и комнату в многоквартирном доме Хэвенхёрст. Началом всех бед для женщины стала смерть маленькой дочери, затем последовал нервный срыв, алкоголь, наркотики… Однако, всякая боль со временем проходит, поэтому попасть в Хэвенхёрст для Джеки удача. По крайней мере, ей так казалось.