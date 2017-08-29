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Хэвенхёрст

Хэвенхёрст

Страна:
США, 2016
 
Премьера:
в РФ 31.08.2017
 
Режиссер:
Эндрю С. Эрин
  
Актеры:
Джули Бенц, Белль Шусе, Джош Стэмберг, Даниэль Харрис, Дуглас Тейт, Мэтт Ласки, Дендри Тейлор, Тоби Хасс, Дженнифер Бланк, Финола Флэнаган
  
Жанр:
ужасы, триллер
  
Продолжительноcть:
85 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
4,77
          
 

В самом центре Нью-Йорка стоит самый настоящий дом с привидениями, в который можно заселиться, но нельзя выселиться. Разве что на тот свет. Выйдя из реабилитационного центра, Джеки получает второй шанс — новую работу и комнату в многоквартирном доме Хэвенхёрст. Началом всех бед для женщины стала смерть маленькой дочери, затем последовал нервный срыв, алкоголь, наркотики… Однако, всякая боль со временем проходит, поэтому попасть в Хэвенхёрст для Джеки удача. По крайней мере, ей так казалось.

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