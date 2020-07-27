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Дружить по-русски!

Дружить по-русски!

Страна:
Франция, 2019
 
Премьера:
в РФ 06.08.2020
 
Режиссер:
Варант Суджян
  
Актеры:
Ахмед Силла, Альбан Иванов, Жюдит Эль Зейн, Орнелла Флёри, Кристиан Бюжо, Жан-Филипп Риччи, Пьер-Мари Москони, Давид Салль, Лоранс Яэль, Адриен Робино
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
94 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,86
          
 

Если ты родился во Франции, но c «русской душой» — ты веришь в дружбу и всегда приходишь на помощь, можешь собрать пистолет-пулемёт ППШ с закрытыми глазами и готов на оскорбление ответить ударом в зубы… И даже если ты чистокровный француз, ты знаешь — русские своих не бросают!

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 ₽  Билеты: 1200 ₽
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 ₽  Билеты: 800 ₽
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