Дружить по-русски!

Страна: Франция, 2019

Премьера: в РФ 06.08.2020

Режиссер: Варант Суджян

Актеры: Ахмед Силла, Альбан Иванов, Жюдит Эль Зейн, Орнелла Флёри, Кристиан Бюжо, Жан-Филипп Риччи, Пьер-Мари Москони, Давид Салль, Лоранс Яэль, Адриен Робино

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 94 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,86

Если ты родился во Франции, но c «русской душой» — ты веришь в дружбу и всегда приходишь на помощь, можешь собрать пистолет-пулемёт ППШ с закрытыми глазами и готов на оскорбление ответить ударом в зубы… И даже если ты чистокровный француз, ты знаешь — русские своих не бросают!