Дружить по-русски!
Страна:
Франция, 2019
Премьера:
в РФ 06.08.2020
Режиссер:
Варант Суджян
Актеры:
Ахмед Силла, Альбан Иванов, Жюдит Эль Зейн, Орнелла Флёри, Кристиан Бюжо, Жан-Филипп Риччи, Пьер-Мари Москони, Давид Салль, Лоранс Яэль, Адриен Робино
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
94 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,86
Если ты родился во Франции, но c «русской душой» — ты веришь в дружбу и всегда приходишь на помощь, можешь собрать пистолет-пулемёт ППШ с закрытыми глазами и готов на оскорбление ответить ударом в зубы… И даже если ты чистокровный француз, ты знаешь — русские своих не бросают!
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10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
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₽ Билеты: 2000-3900 ₽
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