афиша
афиша
Регистрация
Дело Ричарда Джуэлла

Дело Ричарда Джуэлла

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 09.01.2020
 
Режиссер:
Клинт Иствуд
  
Актеры:
Оливия Уайлд, Пол Уолтер Хаузер, Сэм Рокуэлл, Джон Хэмм, Кэти Бейтс, Нина Арианда, Иэн Гомес, Уэйн Дювалл, Марк Фарли, Митчелл Хуг
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
132 мин
  

История Ричарда Джуэлла, который работал охранником на Олимпийских играх 1996 года и, заметив рюкзак с бомбой, сумел вовремя эвакуировать людей. Однако всеобщая благодарность длилась недолго: через несколько дней Джуэлл сам превратился в главного подозреваемого и жертву уничижительной травли со стороны СМИ.

Купить билет
0
Касса
Бригадный Подряд
Купить билет
31 января - 1 февраля
Backstage club
 ₽  Билеты: 700-1400 ₽
Animal ДжаZ
Купить билет
15 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Мастер-класс по иллюстрации скетч-маркерами
Купить билет
11 января
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 300 ₽
Валерий Сюткин
Купить билет
27 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-2600 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
21 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
Nina Garnet
Купить билет
15 февраля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.