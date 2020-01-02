Дело Ричарда Джуэлла
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 09.01.2020
Режиссер:
Клинт Иствуд
Актеры:
Оливия Уайлд, Пол Уолтер Хаузер, Сэм Рокуэлл, Джон Хэмм, Кэти Бейтс, Нина Арианда, Иэн Гомес, Уэйн Дювалл, Марк Фарли, Митчелл Хуг
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
132 мин
История Ричарда Джуэлла, который работал охранником на Олимпийских играх 1996 года и, заметив рюкзак с бомбой, сумел вовремя эвакуировать людей. Однако всеобщая благодарность длилась недолго: через несколько дней Джуэлл сам превратился в главного подозреваемого и жертву уничижительной травли со стороны СМИ.
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