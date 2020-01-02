Дело Ричарда Джуэлла

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 09.01.2020

Режиссер: Клинт Иствуд

Актеры: Оливия Уайлд, Пол Уолтер Хаузер, Сэм Рокуэлл, Джон Хэмм, Кэти Бейтс, Нина Арианда, Иэн Гомес, Уэйн Дювалл, Марк Фарли, Митчелл Хуг

Жанр: драма

Продолжительноcть: 132 мин

История Ричарда Джуэлла, который работал охранником на Олимпийских играх 1996 года и, заметив рюкзак с бомбой, сумел вовремя эвакуировать людей. Однако всеобщая благодарность длилась недолго: через несколько дней Джуэлл сам превратился в главного подозреваемого и жертву уничижительной травли со стороны СМИ.