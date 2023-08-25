Чижик-Пыжик возвращается

Премьера: 31.08.2023

Режиссер: Элина Суни

Актеры: Александра Бабаскина, Михаил Мяло, Инга Оболдина, Сергей Мигицко, Анвар Либабов, Светлана Немоляева, Вера Марченко, Юлия Дейнега, Владислав Ставропольцев, Александр Блинкин, Неонила Крючек, Петр Логачев, Наталья Калинина

Жанр: Детективы, Приключение

Продолжительноcть: 90 минут

Рейтинг: 6.90

Приехав на экскурсию в Санкт-Петербург, одноклассники Дана и Лева становятся свидетелями кражи знаменитого «Чижика-Пыжика». По легенде, если загадать желание и попасть монеткой на пьедестал памятника, не уронив ее в воду, оно обязательно исполнится. Но «Чижик» пропал! Значит ли это, что ребятам никогда не удастся воплотить свои мечты и родители Левы все-таки разведутся, а Дана не станет известным блогером? Смелые школьники бросаются на поиски похитителей, скрываясь от учителей, срочно вызванных из Екатеринбурга родителей, полицейских и даже от самого…. «Петра Первого».