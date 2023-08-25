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Чижик-Пыжик возвращается

Чижик-Пыжик возвращается

Премьера:
31.08.2023
 
Режиссер:
Элина Суни
  
Актеры:
Александра Бабаскина, Михаил Мяло, Инга Оболдина, Сергей Мигицко, Анвар Либабов, Светлана Немоляева, Вера Марченко, Юлия Дейнега, Владислав Ставропольцев, Александр Блинкин, Неонила Крючек, Петр Логачев, Наталья Калинина
  
Жанр:
Детективы, Приключение
  
Продолжительноcть:
90 минут
  
Рейтинг:
6.90
 
 

Приехав на экскурсию в Санкт-Петербург, одноклассники Дана и Лева становятся свидетелями кражи знаменитого «Чижика-Пыжика». По легенде, если загадать желание и попасть монеткой на пьедестал памятника, не уронив ее в воду, оно обязательно исполнится. Но «Чижик» пропал! Значит ли это, что ребятам никогда не удастся воплотить свои мечты и родители Левы все-таки разведутся, а Дана не станет известным блогером? Смелые школьники бросаются на поиски похитителей, скрываясь от учителей, срочно вызванных из Екатеринбурга родителей, полицейских и даже от самого…. «Петра Первого».

Сегодня
10:30
Иллизиум (Новомосковск)
11:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15
Алмаз Синема
14:25
Иллизиум (Новомосковск)
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:30
Иллизиум (Новомосковск)
11:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15
Алмаз Синема
14:25
Иллизиум (Новомосковск)
15:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 сентября, понедельник
11:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15
Алмаз Синема
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 сентября, вторник
11:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15
Алмаз Синема
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 сентября, среда
11:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15
Алмаз Синема
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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После. Навсегда
13 - 20 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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