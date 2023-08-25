Чижик-Пыжик возвращается
Премьера:
31.08.2023
Режиссер:
Элина Суни
Актеры:
Александра Бабаскина, Михаил Мяло, Инга Оболдина, Сергей Мигицко, Анвар Либабов, Светлана Немоляева, Вера Марченко, Юлия Дейнега, Владислав Ставропольцев, Александр Блинкин, Неонила Крючек, Петр Логачев, Наталья Калинина
Жанр:
Детективы, Приключение
Продолжительноcть:
90 минут
Рейтинг:
6.90
Приехав на экскурсию в Санкт-Петербург, одноклассники Дана и Лева становятся свидетелями кражи знаменитого «Чижика-Пыжика». По легенде, если загадать желание и попасть монеткой на пьедестал памятника, не уронив ее в воду, оно обязательно исполнится. Но «Чижик» пропал! Значит ли это, что ребятам никогда не удастся воплотить свои мечты и родители Левы все-таки разведутся, а Дана не станет известным блогером? Смелые школьники бросаются на поиски похитителей, скрываясь от учителей, срочно вызванных из Екатеринбурга родителей, полицейских и даже от самого…. «Петра Первого».
Сегодня
Завтра
|
10:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:15
|Алмаз Синема
|
14:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 сентября, понедельник
|
11:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:15
|Алмаз Синема
|
13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 сентября, вторник
|
11:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:15
|Алмаз Синема
|
13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 сентября, среда
|
11:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:15
|Алмаз Синема
|
13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
12:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:30
14:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:05
12:00
14:50
14:50
15:10
19:15
Завтра
|Алмаз Синема
|
12:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:30
14:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:05
12:05
15:10
18:45
11 сентября, понедельник
|Алмаз Синема
|
12:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:05
11:25
13:10
15:10
12 сентября, вторник
|Алмаз Синема
|
12:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:05
13:10
15:10
13 сентября, среда
|Алмаз Синема
|
12:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:05
13:10
15:10
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