Большая гонка. «Ауди» против «Лянчи»
Премьера:
18.01.2024
Режиссер:
Стефано Мордини
Актеры:
Даниель Брюль, Риккардо Скамарчо, Фолькер Брух, Кэти Кларксон-Хилл, Якопо Рампини, Кай Портман, Аксель Галлуа, Джулио Брицци, Илир Ячеллари, Глория Камино, Ариель Портман
Жанр:
Биография, Триллер, Драматический, Спортивный
Продолжительноcть:
108 минут
История знаменитого противостояния итальянской «Лянчи» и немецкой «Ауди». Битва двух концернов, двух философий и двух легендарных машин, за рулем которых сидели лучшие в мире пилоты. 20 трасс в 12 странах: дождь, снег, горные серпантины и узкие улочки средневековых городов. В ход идут все уловки — ни одна из команд не думает отступать. Победитель получает все, проигравший моет машины.
Сегодня
|
13:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|
16:00
|Люксор Тула
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19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:50
|Люксор Тула
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21:35
|Алмаз Синема
Завтра
|
13:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|
16:00
|Люксор Тула
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:50
|Иллизиум (Новомосковск)
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20:50
|Люксор Тула
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21:35
|Алмаз Синема
20 января, суббота
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16:00
|Люксор Тула
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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20:50
|Люксор Тула
21 января, воскресенье
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16:00
|Люксор Тула
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19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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20:50
|Люксор Тула
22 января, понедельник
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19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 января, вторник
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19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 января, среда
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
21:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:55
19:50
|Люксор Тула
|
16:00
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:40
Завтра
|Алмаз Синема
|
21:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:55
19:50
|Люксор Тула
|
16:00
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:20
20 января, суббота
|Люксор Тула
|
16:00
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:20
19:45
21 января, воскресенье
|Люксор Тула
|
16:00
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
22 января, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:20
23 января, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:20
24 января, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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19:20
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