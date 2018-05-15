«Курочка Ряба»
Мероприятие посвящено 90-летию со дня рождения поэта Валентина Дмитриевича Берестова.
Ежегодный весенний фестиваль детского творчества объединяет творчески одаренных детей (в том числе и из детских домов, и детей с ограниченными возможностями) из Тульской, Калужской и Московской областей.
Традиционная программа фестиваля включает: выставку-ярмарку детских работ, выступления детских коллективов, тематические конкурсы для участников и гостей фестиваля.
Где и когда?
Страхово, Тульская область, Заокский район, п/о Страхово
19 мая 2018, суббота
12:00