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«Курочка Ряба»

«Курочка Ряба»

Мероприятие посвящено 90-летию со дня рождения поэта Валентина Дмитриевича Берестова.

Ежегодный весенний фестиваль детского творчества объединяет творчески одаренных детей (в том числе и из детских домов, и детей с ограниченными возможностями) из Тульской, Калужской и Московской областей.

Традиционная программа фестиваля включает: выставку-ярмарку детских работ, выступления детских коллективов, тематические конкурсы для участников и гостей фестиваля.

 

Где и когда?
Музей-заповедник В.Д. Поленова
Страхово, Тульская область, Заокский район, п/о Страхово
19 мая 2018, суббота
12:00
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