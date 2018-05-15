«Курочка Ряба»

Мероприятие посвящено 90-летию со дня рождения поэта Валентина Дмитриевича Берестова.

Ежегодный весенний фестиваль детского творчества объединяет творчески одаренных детей (в том числе и из детских домов, и детей с ограниченными возможностями) из Тульской, Калужской и Московской областей.

Традиционная программа фестиваля включает: выставку-ярмарку детских работ, выступления детских коллективов, тематические конкурсы для участников и гостей фестиваля.