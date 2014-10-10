Веселый роджер

Два пиратских корабля, две команды «Морские кошки» и «Морские волки» одновременно отправляются на поиски сокровищ, имея в руках только половину старинной пиратской карты. Пройдя суровые испытания, вражду, морские сражения, они понимают, что вместе они смогу не только найти сокровища, но и обрести верных друзей.

Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель искусств РФ — Владимир Шинкарев

Художник-постановщик — Сергей Мазанов

Балетмейстер — Денис Ляпин

Действующие лица и исполнители: