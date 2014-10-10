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Веселый роджер

Веселый роджер

Два пиратских корабля, две команды «Морские кошки» и «Морские волки» одновременно отправляются на поиски сокровищ, имея в руках только половину старинной пиратской карты. Пройдя суровые испытания, вражду, морские сражения, они понимают, что вместе они смогу не только найти сокровища, но и обрести верных друзей.

Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель искусств РФ — Владимир Шинкарев
Художник-постановщик — Сергей Мазанов
Балетмейстер — Денис Ляпин

Действующие лица и исполнители:

  • Капитан — Евгений Кашин
  • Капитанша — Людмила Жильцова
  • Боцман — Александр Вешников
  • Боцманша — Лариса Кирьякова
  • Кок — Максим Авдеев
  • Кокша — Евгения Сидорова
  • Матросша — Тамара Слышкова
  • Юнга Волчонок — Артем Васюков
  • Юнга Котенок — Татьяна Зырянова
  • Крыса — Заслуженная артистка Р. Ф. Валентина Силко
Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
29 апреля 2017, суббота
12:00
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