Веселый роджер
Два пиратских корабля, две команды «Морские кошки» и «Морские волки» одновременно отправляются на поиски сокровищ, имея в руках только половину старинной пиратской карты. Пройдя суровые испытания, вражду, морские сражения, они понимают, что вместе они смогу не только найти сокровища, но и обрести верных друзей.
Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель искусств РФ — Владимир Шинкарев
Художник-постановщик — Сергей Мазанов
Балетмейстер — Денис Ляпин
Действующие лица и исполнители:
- Капитан — Евгений Кашин
- Капитанша — Людмила Жильцова
- Боцман — Александр Вешников
- Боцманша — Лариса Кирьякова
- Кок — Максим Авдеев
- Кокша — Евгения Сидорова
- Матросша — Тамара Слышкова
- Юнга Волчонок — Артем Васюков
- Юнга Котенок — Татьяна Зырянова
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Крыса — Заслуженная
артистка Р. Ф. ВалентинаСилко
Где и когда?
Тула, улица Коминтерна, 2
29 апреля 2017, суббота
12:00