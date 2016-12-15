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Сказка наперекосяк

Сказка наперекосяк

Новогодняя интермедия, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В Новый Год со сказкой! «Сказка Наперекосяк» — это история с участием уже давно полюбившихся нам героев русских сказок, которые предстают перед нами в неожиданных образах и попадают в ситуации с непривычным финалом! Современная Лесная История не оставит равнодушным никого! А перед началом Вас ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В ролях: Валерий Сальков, Мария Жучилина, Сергей Гаврилов, Юлия Школьникова, Анна Терешина.

Где и когда?
Новый театр
Тула, пр. Ленина, 44
7 мая 2017, воскресенье
12:00
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21 мая 2017, воскресенье
12:00
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