Сказка наперекосяк
Новогодняя интермедия, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.
В Новый Год со сказкой! «Сказка Наперекосяк» — это история с участием уже давно полюбившихся нам героев русских сказок, которые предстают перед нами в неожиданных образах и попадают в ситуации с непривычным финалом! Современная Лесная История не оставит равнодушным никого! А перед началом Вас ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.
В ролях: Валерий Сальков, Мария Жучилина, Сергей Гаврилов, Юлия Школьникова, Анна Терешина.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 44
7 мая 2017, воскресенье
12:00
21 мая 2017, воскресенье
12:00