Щенячий патруль — команда из шести храбрых щенят и одного мальчика, герои одноименного мультсериала. По сюжету спектакля, отважной команде предстоит пройти тяжелые испытания, многому научиться, преодолеть страх, не переставать верить в себя, чтобы сдержать обещание перед мэром города и достичь поставленной цели. Представление покажет, что добро, сделанное тобой, однажды вернется к тебе и поможет в нужный момент.

Эта удивительная история Райдера и его щенков расскажет юным зрителям о том, как важно быть добрым, смелым, отзывчивым и не оставаться равнодушным к чужой беде! Дети встретятся со своими любимыми героями, примут участие в интерактивных играх и помогут щенкам преодолеть все препятствия. Приходите всей семьей, и вы получите массу впечатлений, положительные эмоции и отличное настроение!

Постановка наполнена элементами циркового шоу, хореографии, яркими интерактивными номерами, в которых дети помогут щенкам преодолеть препятствия на пути к цели.

Каждого ребёнка ждёт подарок!

Стоимость билетов от 400 до 1200 Р. Справки по телефонам: 55−01−17, 8−903−260−30−13.