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Программа «Осенины»

Программа «Осенины»

26 сентября 2019 года Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» приглашает взрослых и детей на интерактивную программу «Осенины». Она состоится в музее П.Н. Крылова.

Мероприятие посвящено русским народным и православным праздникам осени. Мальчики и девочки вместе с родителями отправятся в стародавние времена на новогодний праздник – ведь раньше Новый год на Руси встречали 1 сентября! Научный сотрудник расскажет, что такое Осенины и Покров, кто такая Параскева Пятница и почему ее называли Льняницей. Кроме того, ребята узнают, когда засыпают лешие в лесу и о многих удивительных поверьях наших предков. Занятие сопровождается красочной слайд-программой.

Начало программы в 18.00

Возрастная категория: 6+

Стоимость участия: взрослые – 100 руб., дети – 50 руб.

Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
26 сентября 2019, четверг
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26 сентября 2019, четверг
18:00
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