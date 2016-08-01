Не куёт железа молот, куёт кузнец

Работа в кузнечной мастерской придется вам по душе. Почувствуйте себя настоящими мастерами, узнайте, что такое крица, как выглядит руда, поработайте в кузнице с горячим металлом, попробуйте отковать себе сувенир на память.

Занятия проводятся по мере формирования групп. Предварительная запись по телефону: +7 4872 36-16-63 .

Стоимость билета — 100 Р.

Каждый час в музее «Тульские древности» проводятся обзорные экскурсии в экспозициях «Сказание о Мамаевом побоище» и «Секреты тульских мастеров».

Стоимость билета — от 50 Р.