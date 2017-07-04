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Хвостатая семейка

Хвостатая семейка

В Год экологии особенно важно понимать, что все мы — одна семья. Для девчонок и мальчишек, мам и пап, бабушек и дедушек — туляков и гостей города — в этот день зоопарк подготовил особенную программу: развлекательную, познавательную и увлекательную. Знакомство и общение с животными пройдёт в уютной семейной обстановке, а если погода будет благоприятствовать, то и на свежем воздухе. Посетители зоопарка смогут узнать много интересных и необычных фактов о жизни животных. Расписание этого дня:

  • В 11.00 и 16.00 показательное кормление животных «Ням-ням шоу»;
  • 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 — прогулки с животными в летнем зоопарке (при хорошей погоде);
  • 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 — экскурсии в летнем зоопарке (при хорошей погоде);
  • 11.30−16.00 — работает игровая станция;
  • 11.30−16.00 — мини-лекции с участием животных «Семейные тайны в мире животных»;
  • 11.00−19.00 — квест на экспозиции.
Где и когда?
Тульский областной Экзотариум
Тула, улица Октябрьская, 26
8 июля 2017, суббота
11:00
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