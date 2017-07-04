Хвостатая семейка

В Год экологии особенно важно понимать, что все мы — одна семья. Для девчонок и мальчишек, мам и пап, бабушек и дедушек — туляков и гостей города — в этот день зоопарк подготовил особенную программу: развлекательную, познавательную и увлекательную. Знакомство и общение с животными пройдёт в уютной семейной обстановке, а если погода будет благоприятствовать, то и на свежем воздухе. Посетители зоопарка смогут узнать много интересных и необычных фактов о жизни животных. Расписание этого дня:

В 11.00 и 16.00 показательное кормление животных «Ням-ням шоу»;

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 — прогулки с животными в летнем зоопарке (при хорошей погоде);

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 — экскурсии в летнем зоопарке (при хорошей погоде);

11.30−16.00 — работает игровая станция;

11.30−16.00 — мини-лекции с участием животных «Семейные тайны в мире животных»;

11.00−19.00 — квест на экспозиции.