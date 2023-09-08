30 декабря в Ледовом дворце покажут ледовое шоу для всей семьи — «Бременские музыканты на льду».



Герои сказки, в исполнении мастеров современной ледовой арены, обретут новые близкие современным детям облики:

Пес, жонглирующий волшебными кольцами;

Петух, исполняющий акробатические трюки летая, над ледовой ареной;

Кот, показывающий магические фокусы на льду;

Сыщик, похищающий принцессу прямо с ледовой арены и взлетающий с ней, на своем «реактивном рюкзаке» на глазах у изумленных зрителей.

Серенада трубадура, песенка принцессы и короля, несомненно, вызовут ностальгическое и светлое чувство у родителей. А современные технологии, примененные в создании ледовой сказки, в исполнении динамического освещения, экстремальных полетов над ледовой ареной, видеопроекции на огромный вертикальный экран, создающей эффект моментального перемещения героев и вместе с ними зрителей от эпизода к эпизоду, двигаясь по сценарию сказки, заинтересует, как совсем маленьких, так и старшеклассников.



Ожившая на льду сказка, в окружении потрясающих воображение видео-декораций и современной обработке известных всех с детства мелодий любимого мультфильма, оставит самые яркие впечатления у гостей ледового представления всех возрастов.



Современную аранжировку песням придал победитель всемирного конкурса скрипачей, автор олимпийских программ Евгения Плющенко, обладатель премии Эмми, участник победной команды России на Евровидении-2008, композитор Эдвин Мартон.



Ну, а исполняет свои знаменитые песни Трубадур голосом самого Димы Билана. За 13 лет «Бременские музыканты на льду» проехали более, чем 50 городов России, Беларуси, Прибалтики, шоу посетило более 500 000 зрителей!

Детям до 3х лет вход бесплатный при предъявлении свидетельства о рождении.

