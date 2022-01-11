В Туле елку на площади Ленина начнут разбирать 20 января
Также в этот день приступят к демонтажу новогодних конструкций.
20 января на площади Ленина начнут разбирать главную елку города — 32-метровую искусственную ель «Триумфальная». Ее украшают 1400 шаров и 70 световых гирлянд.
В этот же день рабочие приступят к демонтажу новогодних конструкций и иллюминации в городе. Об этом Myslo сообщили в пресс-службе администрации Тулы.
Напомним, в областной столице установили более 1600 иллюминационных конструкций — уже ставшие традиционными канделябры, световые деревья, олени, снежинки. А на площади Ленина поставили огромную Снегурочку, ее рост — 10 метров.
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