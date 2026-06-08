Фото Дмитрия Дзюбина

Возле Тульского кремля в этот день звучала музыка, а у фонтана собирались десятки посетителей. Здесь впервые состоялись «Фонтанцы» — открытая танцевальная площадка, которую организовал молодёжный центр «Родина».

Принять участие в мероприятии могли все желающие. Для гостей подготовили мастер-класс по бачате, а затем участники могли продолжить танцевать под открытым небом. На площадке собрались как опытные танцоры, так и те, кто только начинает знакомство с этим направлением.

По словам организатора проекта Елены Лазаревой, идея «Фонтанцев» появилась как продолжение других городских инициатив.

— У нас есть проект «Розетка», который проходит на Казанской набережной. В этом году мы решили попробовать новый формат, так появились «Фонтанцы» — танцы у фонтана. Если всё сложится удачно, будем проводить такие встречи каждое воскресенье, — рассказала организатор проекта.

Мастер-класс для гостей провели хореографы Сергей и Наталия Сумишевские. Они отметили, что подобные мероприятия помогают людям не только научиться танцевать, но и найти единомышленников.

— В основном к нам приходят обычные люди после работы. Это взрослые мужчины и женщины, которые хотят научиться танцевать и интересно проводить свободное время. Такие встречи дают возможность общаться, практиковаться и просто отдохнуть, — отметил Сергей Сумишевский.

Для многих участников танцы давно стали не просто увлечением. Максим Чуксеев рассказал, что после переезда в Тулу именно танцевальное сообщество помогло ему найти новых друзей и быстрее освоиться в городе.

— Я искал место, где можно продолжить заниматься танцами и познакомиться с людьми. В итоге нашёл замечательное сообщество. Сейчас мы вместе участвуем в фестивалях, ездим в другие города, учимся и развиваем танцевальную культуру в Туле, — поделился он.

Участница мероприятия Нелли Красовская рассказала, что занимается танцами не профессионально, а для души и считает их отличным способом отвлечься от повседневных забот.

— Танцы помогают перезагрузиться, отдохнуть от рутины и зарядиться хорошим настроением. Здесь можно не только освоить новые движения, но и найти интересное общение, познакомиться с единомышленниками, участвовать в мастер-классах, поездках и различных мероприятиях. Это настоящее сообщество людей разных возрастов, которых объединяет любовь к танцу, — рассказала посетительница.

Несмотря на то что проект стартовал только в этом году, первая встреча показала большой интерес к новому формату отдыха. Танцы у фонтана объединили людей разных возрастов, а многие прохожие останавливались, чтобы понаблюдать за происходящим или присоединиться к мастер-классу.

Организаторы надеются, что «Фонтанцы» станут новой летней традицией Тулы и будут регулярно собирать жителей города на Крестовоздвиженской площади.