4 января в Тулу прибудет поезд Деда Мороза

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Дед Мороз отправился в большое путешествие по стране на специальном поезде, подготовленном для него Российскими железными дорогами.

«Я проеду более 13 тыс. километров, заеду в 36 городов, чтобы жители России почувствовали приближение Нового года. Все желающие могут прийти на встречу со мной, побывать в новогодней сказке», — сказал Всероссийский Дед Мороз.

Поезд отправился из Великого Устюга и будет находиться в пути 41 день. Он сделает остановки в Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Самаре, Саратове, Волгограде и других городах. Финиширует проект в канун Старого Нового года в Великом Устюге.

В Тулу Дед Мороз приедет 4 января в 10.05 и пробудет в нашем городе до 16.00.

Все желающие смогут встретить состав и сфотографироваться, а те, кто приобретет билеты, побывает на отдельной праздничной программе внутри передвижной резиденции и пообщается с Дедом Морозом.

Передвижная резиденция — это специальный празднично оформленный поезд, состоящий из вагонов для игр и квестов, салона-приемной, вагона-ресторана и др.

В вагоне-лавке будут представлены сувениры и сладости Русского Севера, а в вагоне-ресторане — работать кухня, где повара приготовят уникальные северные блюда по рецептам Деда Мороза.

Узнать подробности о поезде и приобрести билет на один из волшебных детских сеансов можно на сайте ОАО «РЖД».