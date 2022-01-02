новости
новости
Регистрация
4 января в Тулу прибудет поезд Деда Мороза
Фото: www.rzd.ru

4 января в Тулу прибудет поезд Деда Мороза

Поезд приедет на Московский вокзал.

Дед Мороз отправился в большое путешествие по стране на специальном поезде, подготовленном для него Российскими железными дорогами. 

«Я проеду более 13 тыс. километров, заеду в 36 городов, чтобы жители России почувствовали приближение Нового года. Все желающие могут прийти на встречу со мной, побывать в новогодней сказке», — сказал Всероссийский Дед Мороз.

Поезд отправился из Великого Устюга и будет находиться в пути 41 день. Он сделает остановки в Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Самаре, Саратове, Волгограде и других городах. Финиширует проект в канун Старого Нового года в Великом Устюге.

В Тулу Дед Мороз приедет 4 января в 10.05 и пробудет в нашем городе до 16.00.

Все желающие смогут встретить состав и сфотографироваться, а те, кто приобретет билеты, побывает на отдельной праздничной программе внутри передвижной резиденции и пообщается с Дедом Морозом.

Передвижная резиденция — это специальный празднично оформленный поезд, состоящий из вагонов для игр и квестов, салона-приемной, вагона-ресторана и др.

В вагоне-лавке будут представлены сувениры и сладости Русского Севера, а в вагоне-ресторане — работать кухня, где повара приготовят уникальные северные блюда по рецептам Деда Мороза.

Узнать подробности о поезде и приобрести билет на один из волшебных детских сеансов можно на сайте ОАО «РЖД».

Сюжет: Новый год-2022
Во время новогодних праздников коммунальные службы Тульской области будут работать круглосуточно
Жизнь Тулы и области
Во время новогодних праздников коммунальные службы Тульской области будут работать круглосуточно
сегодня, в 19:35, 24 290 -1
По Туле курсирует новогодний ретротрамвай
Жизнь Тулы и области
По Туле курсирует новогодний ретротрамвай
сегодня, в 14:45, 29 1802 3
Туляки смогут получить частичку «новогоднего огня»
Жизнь Тулы и области
Туляки смогут получить частичку «новогоднего огня»
сегодня, в 13:05, 129 1549 1
Как тульские больницы работают в новогодние праздники: график
Жизнь Тулы и области
Как тульские больницы работают в новогодние праздники: график
сегодня, в 11:09, 4 927 1
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 21:10 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
поезд Деда Мороза

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Все камеры на дорогах Тулы и области: карта
Все камеры на дорогах Тулы и области: карта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.