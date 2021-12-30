Где сделать лучшие новогодние фото: 6 тульских локаций

Впереди 10-дневные новогодние праздники — отличная возможность сделать памятные фотографии с близкими и друзьями или просто обновить аватарку в социальной сети.

Наш фотограф Алексей Пирязев прогулялся по новогодней Туле, чтобы найти самые атмосферные локации, которые гарантированно зарядят вас праздничным настроением.

Это Платоновский парк, ЦПКиО им. Белоусова, городское пространство «Искра», территория тульской «Октавы», площадь Ленина и, конечно же, улица Металлистов. Заряжайте смартфоны и фотоаппараты, берите друзей и вперёд!