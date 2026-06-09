С 9.00 до 17.30 они пройдут по следующим адресам:

ул. Сакко и Ванцетти, 1, 14,

ул. Набережная Дрейера, 14, 17,

ул. Герцена, 3, 4, 6, 7, 8, 12,

пер. Оружейный, 8, 32, 34, 34-а, 28, 30,

ул. Комсомольская, 1,

ул. Громова, 15-39 (нечётн.), 4-24 (чётн.), 21-а, 22-б, 23-а, 24-а, 24-б, 24-в, 29-а, 31-а,

ул. Переходная, 5, 6,

ул. Косогорская, 20-46 (чётн.), 53-69 (нечётн.), 30-а, 53-а, 57-а, 57-б, 67-а,

ул. Колхозная, 71,

Венёвское шоссе, 23, 31, 31-а, 41-а,

Скуратово, пос. Октябрьский, 108-119, 180-183, 60, 101-а, 102, 103-а, 104-а, 105-а, 106-а, 107-а, 122, 122-б, 123, 124, 125, 138-б, 154-а, 154-б, 173, 173-а, 174, 175, 176, 176-а, 176-б, 178-а, 179-а, 179-б, 181-б, 182-б, 183-б, 184, 184-а, 190, 190-а, 192,

ул. Пугачёва, 1-а,

пос. Старо-Овсянниково, 2-52 (чётн.), 3-7 (нечётн), 1-а, 18-б, 52-а.