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В Туле с площади Ленина увезли новогоднюю конструкцию «2022»
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле с площади Ленина увезли новогоднюю конструкцию «2022»

Завершаются работы по демонтажу новогодних конструкций. Работы выполняют сотрудники МКП «Тулагорсвет».

Основная часть новогодних и иллюминационных конструкций, включая главную елку областной столицы, демонтирована, перевезена на склад муниципального предприятия и упакована в специальные контейнеры.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, специалисты в течение года будут контролировать исправность иллюминации.

Сюжет: Новый год-2022
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