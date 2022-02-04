В Туле с площади Ленина увезли новогоднюю конструкцию «2022»

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Основная часть новогодних и иллюминационных конструкций, включая главную елку областной столицы, демонтирована, перевезена на склад муниципального предприятия и упакована в специальные контейнеры.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, специалисты в течение года будут контролировать исправность иллюминации.