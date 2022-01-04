В Туле побывал сказочный поезд

Поезд Деда Мороза прибыл сегодня утром на Московский вокзал.

4 января в Тулу приехал Дед Мороз - стилизованный в новогоднем дизайне поезд прибыл на платформу Московского вокзала в рамках новогоднего проекта ОАО «РЖД».

Волшебный состав стартовал из Великого Устюга 5 декабря. Дед Мороз побывать в 37 городах России и преодолеет более 14 тысяч километров.

В Туле 26 детей из ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних №1» смогли побывать в резиденции Деда Мороза. Экипаж новогоднего поезда встретил детей развлекательной программой: на борту их ждали квесты, чаепитие, отправка новогодней почты, встреча с Дедом Морозом и подарки. За время остановки в Туле праздничный поезд посетили более 200 детей региона.

Новогоднее путешествие Дед Мороз завершит в канун Старого Нового года в Великом Устюге.