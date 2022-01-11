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Белорусские актёры покажут тулякам «Снежную королеву» и «Свадьбу в Малиновке»

Белорусские актёры покажут тулякам «Снежную королеву» и «Свадьбу в Малиновке»

В оружейной столице пройдут гастроли Белорусского государственного академического музыкального театра.

Гости покажут спектакли на сцене Тульского академического театра драмы с 12 по 16 января. Это обменные гастроли: тульская труппа уже отправилась на гастроли в Минск. В столице Беларуси пройдут четыре спектакля: «Дядюшкин сон» по одноименной повести Ф. М. Достоевского, авантюрная комедия Уильяма Сомерсета Моэма «Красотка и семья», французская комедия «Авантюрист (Блэз)» по пьесе Клода Манье и музыкальная сказка «Алиса в стране чудес» по книге Льюиса Кэрролла.

Белорусы покажут тульским зрителям «Сильву», «Свадьбу в Малиновке», «Труффальдино из Бергамо», «L'amour, l’amour — любовь, любовь», спектакль для детей «Снежная королева» и праздничный концерт «Звёзды театра сияют для вас».

12 января в 18.30 туляки смогут посмотреть оперетту Имре Кальмана «Сильва». На мировой сцене её называют опереттой № 1.

Музыкальную комедию Бориса Александрова «Свадьба в Малиновке» можно увидеть 13 января, в то же время. «Свадьба в Малиновке» — одно из наиболее известных произведений в советском музыкально-комедийном театре.

Музыкальная комедия по мотивам пьесы Карло Гольдони «Слуга двух господ» Александра Колкера пойдёт на сцене тульского театра 14 января. Путаницы и переодевания, романтические объятия и горячие поцелуи, фехтовальные поединки и карнавальные шествия, зажигательные танцы, шутки, смех, итальянские страсти и праздник — всё это для вас в оригинальной версии всемирно известной комедии о похождениях неунывающего Труффальдино из Бергамо! Время то же — 18.30.

Премьерный водевиль «L'AMOUR, L'AMOUR — Любовь. Любовь» можно будет посмотреть 15 января.

Кроме того, 15 и 16 января, в 12.00, гости покажут мюзикл для детей и взрослых «Снежная королева». Завершатся гастроли 16 января в 18.30 праздничным концертом «Звёзды театра сияют для вас». Для зрителей прозвучат восхитительные арии и дуэты из популярнейших мировых мюзиклов, оперетт, незабвенные эстрадные хиты, любимые мелодии из кинофильмов и музыкальной классики.

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