Расскажем, кто может поступить на службу в новое уникальное подразделение.

Фото Ирины Игнатьевой.

В Тульской области начал работу первый пункт отбора граждан на службу в Африканский корпус. Военнослужащих набирают для борьбы с терроризмом, обучения местных вооруженных сил, охраны стратегических ресурсов и обеспечения безопасности в регионах присутствия — Мали, Нигер, Ливия, Судан, Чад и другие.

При заключении контракта военнослужащим полагается единоразовая выплата 2,5 млн рублей (2,1 млн — региональная выплата и 400 000 рублей — выплаты от Министерства обороны РФ).





Начальник пункта отбора Дмитрий рассказал об основных требованиях к кандидатам:

— Африканский корпус официально является представителем Российской Федерации на территории Африканского континента. Наша главная задача — борьба с международным терроризмом, а также поддержка гуманитарных миссий.

Какие кандидаты нам требуются? В первую очередь, здоровые мужчины с армейской категорией годности от А до Б, возрастом от 18 до 44 лет. Если вы ценный специалист, возраст может быть чуть больше. Служба в Африканском корпусе подойдет вам, если вы настоящий патриот своей страны.



Контракт заключается официально на срок от года. Это контракт с Министерством обороны, поэтому все выплаты, которые получает обычный контрактник, получает и боец Африканского корпуса.

Главные требования к кандидатам:

гражданство РФ;

возраст для рядового и сержантского состава — до 45 лет, офицеров — до 55 лет;

отсутствие судимостей по тяжким статьям;

хорошее здоровье (категории годности А или Б);

устойчивость к жаркому климату.

Кандидаты с боевым опытом на СВО обладают преимуществом для поступления на службу.



В Африканский корпус требуются:

артиллеристы,

операторы вооружения БТР,

БМП,

операторы БПЛА,

водители,

специалисты по связи, ПВО, РЭБ.

Всю информацию можно узнать: