В Тульской области начал работу первый пункт отбора граждан на службу в Африканский корпус. Военнослужащих набирают для борьбы с терроризмом, обучения местных вооруженных сил, охраны стратегических ресурсов и обеспечения безопасности в регионах присутствия — Мали, Нигер, Ливия, Судан, Чад и другие. 

При заключении контракта военнослужащим полагается единоразовая выплата 2,5 млн рублей (2,1 млн — региональная выплата и 400 000 рублей — выплаты от Министерства обороны РФ).

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Начальник пункта отбора Дмитрий рассказал об основных требованиях к кандидатам:

— Африканский корпус официально является представителем Российской Федерации на территории Африканского континента. Наша главная задача — борьба с международным терроризмом, а также поддержка гуманитарных миссий.

Какие кандидаты нам требуются? В первую очередь, здоровые мужчины с армейской категорией годности от А до Б, возрастом от 18 до 44 лет. Если вы ценный специалист, возраст может быть чуть больше. Служба в Африканском корпусе подойдет вам, если вы настоящий патриот своей страны.

Контракт заключается официально на срок от года. Это контракт с Министерством обороны, поэтому все выплаты, которые получает обычный контрактник, получает и боец Африканского корпуса.

Главные требования к кандидатам:

  • гражданство РФ;
  • возраст для рядового и сержантского состава — до 45 лет, офицеров — до 55 лет;
  • отсутствие судимостей по тяжким статьям;
  • хорошее здоровье (категории годности А или Б);
  • устойчивость к жаркому климату.

Кандидаты с боевым опытом на СВО обладают преимуществом для поступления на службу.

В Африканский корпус требуются:

  • артиллеристы,
  • операторы вооружения БТР,
  • БМП,
  • операторы БПЛА,
  • водители,
  • специалисты по связи, ПВО, РЭБ.

Всю информацию можно узнать:

  • по телефону 8 800-222-08-85.
  • в пункте отбора по адресу: Тула, пр. Ленина, 82.