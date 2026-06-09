В Тульской области начал работу первый пункт отбора граждан на службу в Африканский корпус. Военнослужащих набирают для борьбы с терроризмом, обучения местных вооруженных сил, охраны стратегических ресурсов и обеспечения безопасности в регионах присутствия — Мали, Нигер, Ливия, Судан, Чад и другие.
При заключении контракта военнослужащим полагается единоразовая выплата 2,5 млн рублей (2,1 млн — региональная выплата и 400 000 рублей — выплаты от Министерства обороны РФ).
Начальник пункта отбора Дмитрий рассказал об основных требованиях к кандидатам:
— Африканский корпус официально является представителем Российской Федерации на территории Африканского континента. Наша главная задача — борьба с международным терроризмом, а также поддержка гуманитарных миссий.
Какие кандидаты нам требуются? В первую очередь, здоровые мужчины с армейской категорией годности от А до Б, возрастом от 18 до 44 лет. Если вы ценный специалист, возраст может быть чуть больше. Служба в Африканском корпусе подойдет вам, если вы настоящий патриот своей страны.
Контракт заключается официально на срок от года. Это контракт с Министерством обороны, поэтому все выплаты, которые получает обычный контрактник, получает и боец Африканского корпуса.
Главные требования к кандидатам:
- гражданство РФ;
- возраст для рядового и сержантского состава — до 45 лет, офицеров — до 55 лет;
- отсутствие судимостей по тяжким статьям;
- хорошее здоровье (категории годности А или Б);
- устойчивость к жаркому климату.
Кандидаты с боевым опытом на СВО обладают преимуществом для поступления на службу.
В Африканский корпус требуются:
- артиллеристы,
- операторы вооружения БТР,
- БМП,
- операторы БПЛА,
- водители,
- специалисты по связи, ПВО, РЭБ.
Всю информацию можно узнать:
- по телефону 8 800-222-08-85.
- в пункте отбора по адресу: Тула, пр. Ленина, 82.