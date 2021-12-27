Как центр Тулы украсили к Новому году: фоторепортаж

Площадь Ленина, пространство «Искра», «Октава» и улица Металлистов: Myslo прогулялся по вечернему предпраздничному городу.

В этом году накануне Нового года в Туле установили более 1600 иллюминационных конструкций. Площадь Ленина украшает 32-метровая искусственная ель «Триумфальная»: 1400 шаров и 70 световых гирлянд.

На площади, помимо ёлки, возвышается большущая Снегурочка, ее рост — 10 метров.

Красиво и ярко в этом году оформлены «Октава» и «Искра», на пешеходной улице Металлистов стартовал ежегодный конкурс-фестиваль креативных ёлок