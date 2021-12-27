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Как центр Тулы украсили к Новому году: фоторепортаж

Как центр Тулы украсили к Новому году: фоторепортаж

Площадь Ленина, пространство «Искра», «Октава» и улица Металлистов: Myslo прогулялся по вечернему предпраздничному городу.

В этом году накануне Нового года в Туле установили более 1600 иллюминационных конструкций. Площадь Ленина украшает 32-метровая искусственная ель «Триумфальная»: 1400 шаров и 70 световых гирлянд.

На площади, помимо ёлки, возвышается большущая Снегурочка, ее рост — 10 метров.

Красиво и ярко в этом году оформлены «Октава» и «Искра», на пешеходной улице Металлистов стартовал ежегодный конкурс-фестиваль креативных ёлок.
 
Еще не гуляли вечером в центре? Смотрите большой фоторепортаж Myslo!
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Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 1
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 2
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 3
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 4
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 5
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 6
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 7
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 8
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 9
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 10
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 11
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 12
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 13
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 14
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 15
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 16
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 17
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 18
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 19
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 20
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 21
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 22
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 23
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 24
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 25
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 26
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 27
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 28
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 29
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 30
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 31
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 32
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 33
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 34
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 35
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 36
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 37
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 38
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 39
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 40
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 41
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 42
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 43
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 44
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 45
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 46
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 47
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 48
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 49
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 50
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 51
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 52
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 53
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 54
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 55
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 56
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 57
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 58
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 59
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 60
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 61
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 62
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 63
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 64
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 65
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 66
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 67
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 68
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 69
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 70
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 71
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 72
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 73
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 74
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 75
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 76
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 77
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 78
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 79
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 80
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 81
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 82
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 83
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 84
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 85
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 86
Как центр Тулы украсили к Новому году, Фото: 87
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