Как центр Тулы украсили к Новому году: фоторепортаж
Площадь Ленина, пространство «Искра», «Октава» и улица Металлистов: Myslo прогулялся по вечернему предпраздничному городу.
В этом году накануне Нового года в Туле установили более 1600 иллюминационных конструкций. Площадь Ленина украшает 32-метровая искусственная ель «Триумфальная»: 1400 шаров и 70 световых гирлянд.
На площади, помимо ёлки, возвышается большущая Снегурочка, ее рост — 10 метров.
Красиво и ярко в этом году оформлены «Октава» и «Искра», на пешеходной улице Металлистов стартовал ежегодный конкурс-фестиваль креативных ёлок.
Еще не гуляли вечером в центре? Смотрите большой фоторепортаж Myslo!
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